“Sono tornato il giorno dopo, e non ce n'erano più”: l'oggetto tech di Lidl che trasforma il balcone sta andando a ruba

Il faro LED ad energia solare con sensore di movimento firmato Livarno scende a 6,99 euro per chi possiede la carta Lidl Plus, contro i 7,99 di listino: un euro di sconto, pari al 12%. È il tipo di prodotto stagionale che la catena ripropone a intervalli regolari, ogni volta con una scheda tecnica leggermente diversa e un prezzo calibrato sulla fascia di prestazioni.

Il funzionamento è quello comune a tutta la categoria. Un pannello fotovoltaico ricarica durante il giorno una batteria agli ioni di litio integrata, che alimenta i LED al calare della sera. Nessun collegamento alla rete, nessun filo da far passare lungo il muro, nessun costo in bolletta. Il dispositivo si monta dove serve e lavora in autonomia, gestito da due sensori: uno crepuscolare, che lo attiva solo al buio, e uno di movimento, che accende la luce piena quando qualcuno entra nel raggio di rilevazione, in genere alcuni metri davanti all’apparecchio.

L’oggetto tech di Lidl per il balcone è da non perdere

Qui conviene ridimensionare le aspettative che il nome “faro” porta con sé. I modelli di questa linea dichiarano un flusso luminoso intorno agli 87 lumen, con una temperatura di colore di 6500 K, cioè un bianco freddo. Sono valori da luce di cortesia o da deterrente per l’ingresso, non da proiettore capace di illuminare un intero giardino. Chi cerca quel tipo di resa deve guardare ai fari da esterno cablati, che a parità di marchio superano abbondantemente i mille lumen ma richiedono corrente.

Il dato laterale interessante è proprio la storia di prezzo di questo prodotto da Lidl. Negli anni lo stesso faretto solare Livarno è comparso a cifre molto diverse, da meno di cinque euro fino a venticinque, con la potenza luminosa che saliva di pari passo. Il prezzo, più della scheda, dice in quale gradino ci si trova: a 6,99 euro siamo nella fascia d’ingresso, quella dei modelli compatti pensati per un punto preciso, non per coprire un’area ampia.

Sul piano pratico restano due variabili che decidono la resa reale. La prima è l’esposizione: un faretto solare rende quanto la luce che riceve, e una collocazione poco soleggiata si traduce in poche ore di autonomia notturna, problema che si accentua nei mesi invernali. La seconda è la resistenza alle intemperie, garantita di norma da una certificazione IP che protegge dagli spruzzi e dalla pioggia ma non dall’immersione. Sono i due numeri da controllare sulla confezione prima di scegliere dove fissarlo.