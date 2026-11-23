È la fascia dove ci si muove in anticipo: prezzi che cambiano, promozioni lampo, scorte che possono finire in poche ore. Chi vuole cambiare telefono senza spendere troppo farebbe bene a guardarsi intorno già adesso. Con un occhio al prezzo, certo. Ma anche alla scheda tecnica.

Tra le offerte Black Friday 2026 più interessanti ci sono soprattutto telefoni Android con schermi grandi, batterie generose e memoria sufficiente per l’uso di tutti i giorni. Il primo nome è lo Xiaomi Redmi 15C 5G: display da 6,9 pollici, processore MediaTek Dimensity 6300, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 6.000 mAh. Una dotazione concreta per messaggi, social, video e navigazione. Il prezzo da controllare, secondo le promozioni già viste, oscilla tra 120 e 145 euro.

Nella stessa fascia c’è anche il POCO C85, pensato per chi guarda prima di tutto ad autonomia e spazio. Ha uno schermo da 6,9 pollici, batteria da 6.000 mAh, fotocamera principale da 50 megapixel e versioni da 128 o 256 GB. Il processore MediaTek Helio G81-Ultra non nasce per i giochi pesanti, ma per WhatsApp, Instagram, YouTube e app bancarie va più che bene. Per dirla come un commesso davanti allo scaffale: “Per l’uso di tutti i giorni, fa il suo”. Prezzo da seguire: 110-145 euro.

Sotto i 100 euro: i modelli per spendere il minimo

Chi vuole restare sotto i 100 euro può partire dallo Xiaomi Redmi A5, uno smartphone entry-level con display da 6,88 pollici, batteria da 5.200 mAh e, in alcune versioni, Android 15 Go Edition. È un telefono per chiamate, messaggi, navigazione leggera e app non troppo pesanti. Non bisogna chiedergli miracoli: con molte applicazioni aperte insieme può mostrare i limiti tipici della categoria.

Confronto tra smartphone economici prima degli acquisti Black Friday, con più telefoni sul tavolo e un laptop per verificare le offerte.

Tra i più economici rientra anche il Motorola Moto G15, che nelle offerte migliori può scendere intorno ai 90-110 euro. Offre un display da 6,72 pollici, batteria da 5.200 mAh e configurazioni che, a seconda della versione, possono arrivare fino a 8 GB di RAM e 512 GB di memoria. Non ha il 5G, perché è uno smartphone 4G, ma per WhatsApp, Facebook, Instagram, posta elettronica e browser resta una scelta sensata. Essenziale, senza troppe pretese.

Tra 120 e 150 euro: più autonomia, schermi migliori e 5G

Tra 120 e 150 euro la scelta si fa più interessante. Qui compaiono modelli con 5G, batterie molto grandi e display più curati. Il TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, per esempio, punta sulla tecnologia NXTPAPER, pensata per rendere meno faticosa la lettura prolungata di articoli, documenti ed ebook. La versione con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, se confermata intorno ai 140-150 euro, è una delle proposte da guardare con maggiore attenzione.

Sempre TCL propone il TCL 60 5G, con display di circa 6,7 pollici, 6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e connettività di nuova generazione. È il classico telefono da prendere se si vuole tenerlo per qualche anno senza spendere troppo. Il Motorola Moto G06, invece, punta su schermo ampio, batteria capiente e uso semplice: può andare bene come secondo smartphone o come primo telefono per chi non ha grandi esigenze. Prezzi da seguire: 100-130 euro per il Moto G06, 120-140 euro per il TCL 60 5G.

Un gradino sopra, ma spesso vicini alla soglia psicologica dei 150 euro, ci sono il Samsung Galaxy A17 5G e lo Xiaomi Redmi Note 14 4G. Il Samsung offre display Super AMOLED, connettività 5G, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e un supporto software dichiarato fino a sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza. Il Redmi Note 14 4G rinuncia al 5G, ma risponde con un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici fino a 120 Hz, adatto a chi guarda molti video e passa parecchio tempo sui social.

Falsi sconti e memoria: cosa controllare prima di comprare

Prima di acquistare uno smartphone in offerta, non basta guardare il prezzo finale. Va controllata bene anche la configurazione: 4 GB di RAM non sono 8 GB, e 128 GB di memoria possono diventare pochi per chi scatta molte foto o installa tante app. Conta anche la connessione: il 5G può fare comodo se si pensa di tenere il telefono a lungo, mentre un buon 4G può bastare a chi vuole solo risparmiare. Dettagli piccoli, ma alla fine pesano.

Prima del 27 novembre, conviene confrontare il prezzo promozionale con quello delle settimane precedenti, usando gli strumenti online di controllo prezzi o guardando più rivenditori. Non tutti gli sconti presentati come Black Friday sono veri affari, e alcune offerte cambiano anche durante la giornata. Con un budget sotto i 100 euro, i nomi da guardare sono Redmi A5 e Moto G15. Tra 120 e 150 euro, invece, Redmi 15C 5G, POCO C85, TCL 50 Pro NXTPAPER 5G e Samsung Galaxy A17 5G restano tra i modelli da segnare. Meglio scegliere con calma. Anche quando il prezzo lampeggia.