Sono in pochi a saperlo ma la giusta combinazione di tasti sul telecomando del condizionatore è solo questa

E con lui il suo telecomando, spesso pieno di simboli non sempre chiarissimi: sole, fiocco di neve, goccia, ventola, timer. Ognuno indica una funzione diversa, dal freddo al caldo, fino alla deumidificazione. Capirli evita errori comuni, come lasciare il getto d’aria sempre puntato nello stesso punto o usare la modalità sbagliata pensando di raffrescare la stanza.

Il simbolo del sole indica quasi sempre la modalità Heat, cioè il riscaldamento. Va usata nelle giornate fredde, quando il climatizzatore, se ha la pompa di calore, produce aria calda per portare la stanza alla temperatura scelta. Non tutti i modelli, però, hanno questa funzione: nei condizionatori più semplici o più vecchi il sole può anche non esserci. Il fiocco di neve, invece, è il simbolo più cercato d’estate: corrisponde alla modalità Cool, quella del raffreddamento.

Qui l’apparecchio lavora per abbassare la temperatura fino al valore impostato. Molti errori nascono proprio da una svista sul display: si pensa di aver acceso il freddo, e invece il condizionatore è su ventilazione o su deumidificazione.

La goccia d’acqua segnala la funzione Dry, cioè la deumidificazione. Serve a togliere umidità dall’aria senza puntare a raffreddare molto la stanza. È utile nelle serate afose, quando l’aria sembra pesante. Di solito consuma meno del raffreddamento pieno, perché il compressore lavora in modo diverso e meno intenso, anche se molto dipende dal modello, dalla stanza e dal caldo esterno.

Come riconoscere correttamente i tasti

Tra i tasti che creano più dubbi c’è spesso Swing, indicato da linee curve o da un’icona che richiama le alette del condizionatore. Serve a orientare il getto d’aria: le alette possono muoversi, distribuendo meglio il fresco o il caldo nella stanza, oppure fermarsi nella posizione scelta. Sembra un dettaglio, ma non lo è.

Telecomando del condizionatore con i principali simboli in primo piano, con lo split a parete sullo sfondo in salotto.

Un flusso fisso sul divano o sul letto può dare fastidio anche con una temperatura corretta. La funzione Fan Speed, di solito segnata da una ventola stilizzata con tacche o livelli, regola invece la velocità del ventilatore interno. Più alta è la velocità, più aria entra nella stanza; più bassa, più il funzionamento diventa morbido e silenzioso.

Alcuni telecomandi hanno anche l’opzione Auto, che lascia al climatizzatore la scelta della velocità più adatta. Attenzione però a non confondere Fan Speed con la modalità Fan: quando sul display compare solo la ventola, senza caldo o freddo, il condizionatore può limitarsi a muovere l’aria, come un normale ventilatore. In una stanza già fresca può bastare. In pieno pomeriggio, spesso no.

Timer e temperatura: programmare il climatizzatore senza sprechi

I tasti con le frecce verso l’alto e verso il basso, spesso accanto al simbolo °C, servono a scegliere la temperatura desiderata. Non indicano sempre la temperatura reale della stanza, ma quella che si vuole raggiungere. Da lì il climatizzatore regola il proprio lavoro, aumentando o riducendo la potenza in base alla tecnologia dell’apparecchio.

Il Timer, riconoscibile dall’icona di un orologio o di una clessidra, permette invece di programmare accensione e spegnimento automatici. È utile se si vuole trovare la camera più fresca al rientro, oppure evitare che il condizionatore resti acceso tutta la notte. Una famiglia che torna a casa alle 19.30, per esempio, può far partire l’apparecchio poco prima, senza tenerlo acceso dal pomeriggio. Usare bene timer e temperatura aiuta anche a tagliare gli sprechi.

Impostare valori troppo bassi in estate o troppo alti in inverno costringe il condizionatore a lavorare di più, con effetti sulla bolletta e sul comfort. Meglio andare per gradi: pochi gradi di differenza, porte e finestre chiuse, filtri puliti. Consigli semplici, ma spesso decisivi.

Non tutti i telecomandi dei condizionatori parlano la stessa lingua. Le icone principali — sole, fiocco di neve, goccia, ventola, timer — sono abbastanza diffuse, ma ogni marca può aggiungere funzioni proprie o usare disegni leggermente diversi. Su alcuni modelli compaiono modalità come Sleep, Eco, Turbo o comandi per il Wi-Fi, non sempre immediati da capire guardando il display.

Quando un simbolo non è chiaro, la soluzione più sicura resta il manuale d’uso del proprio climatizzatore. Di solito contiene una tabella con icone, nomi delle funzioni e istruzioni. Se il manuale cartaceo è finito in un cassetto, o si è perso durante un trasloco, spesso si può recuperare sul sito del produttore inserendo marca e codice del modello, indicato sull’unità interna o sull’etichetta tecnica.

Conoscere i simboli del condizionatore non significa solo premere il tasto giusto: vuol dire scegliere la funzione adatta al momento, Cool per raffrescare, Heat per riscaldare, Dry per togliere umidità, Swing per distribuire meglio l’aria, Fan Speed per regolarne l’intensità. Piccole regolazioni quotidiane possono rendere il climatizzatore più efficace e meno costoso da usare.