Sono corsa da MediaWorld e ho ricevuto 400 euro in gift card: ci ho comprato subito un nuovo PC

Fino al 14 giugno MediaWorld restituisce sotto forma di gift card una parte di quanto si spende su una selezione di prodotti, con un tetto di 400 euro. La promozione, valida online e nei punti vendita dal 1° al 14 giugno 2026 salvo esaurimento scorte, non taglia il prezzo alla cassa: la cifra torna al cliente come credito spendibile in un secondo acquisto nella stessa catena.

Il dettaglio che cambia la lettura dell’offerta è proprio questo. I 400 euro non sono uno sconto immediato ma un buono, e si concretizzano solo se il cliente torna a spendere da MediaWorld. Il risparmio resta sospeso fino al riutilizzo.

MediaWorld regala buoni acquisto ai clienti

Il valore massimo si ottiene su pochi articoli ad alto prezzo. L’esempio limite è una smart TV OLED LG da 55 pollici a 1.299 euro, l’unico prodotto citato che porta in dote l’intero buono da 400 euro: una spesa netta vicina agli 899 euro, a patto di reinvestire la gift card. Il televisore monta processore a11 AI, sistema webOS con funzioni di intelligenza artificiale e supporto Dolby Vision e Atmos.

Sul fronte informatica la cifra scende parecchio. Un notebook HP Omnibook 7 AI a 999 euro genera 100 euro di gift card, un quarto del massimo teorico, pur trattandosi di una macchina con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Chi punta al PC recupera molto meno di chi compra il televisore: per arrivare ai 400 euro del titolo bisognerebbe partire dalla TV e spendere poi il buono sul computer, non il contrario.

Gli smartphone restano fuori dal meccanismo delle gift card. Per i telefoni la catena usa una leva diversa, la supervalutazione dell’usato. Un Samsung Galaxy A37 scende a 299 euro con 100 euro di permuta, un Galaxy S25 arriva a 599 euro con una valutazione aggiuntiva fino a 200 euro. Sono importi vincolati alla consegna di un dispositivo usato, non bonus incondizionati, e quindi poco confrontabili con un credito spendibile a piacere.

Alcune offerte hanno un perimetro ancora più stretto. Il Motorola Razr 70 Plus nel taglio da 12/512 GB passa da 1.399 a 1.199 euro, ma il prezzo è riservato ai soli titolari della carta fedeltà MediaWorld CLUB. Senza tessera resta quello pieno. La formula del buono da reinvestire trasforma un singolo acquisto nell’innesco del successivo, ed è il motivo per cui conviene al venditore più di uno sconto secco di pari importo: il margine sul secondo passaggio resta in casa. Il cliente che incassa 400 euro di credito, per usarli, deve trovarsi un altro acquisto da fare entro la scadenza del buono.

Resta da capire quanti, davanti ai 400 euro di gift card, li spenderanno per qualcosa che avevano davvero in programma di comprare, e quanti per il solo fatto di averli in tasca.