Sono corsa da Lidl per prendere la bilancia pesapersone diagnostica che ti calcola BMI e fabbisogni a 10 euro

È una proposta pensata per chi vuole tenere sotto controllo il peso e alcuni valori corporei senza spendere molto, secondo quanto riportato dal volantino.

La bilancia pesapersone diagnostica CIEN sarà in vendita da lunedì 26 ottobre 2026 e resterà in offerta fino a lunedì 2 novembre 2026, salvo esaurimento scorte nei singoli supermercati. Il prezzo indicato nel volantino è 9,99 euro, cifra che la mette tra i prodotti più economici per il controllo del peso in casa. Come spesso succede con le offerte non alimentari di Lidl, però, la disponibilità può cambiare da punto vendita a punto vendita.

Chi è interessato farebbe bene a verificare l’arrivo del prodotto nel negozio più vicino o a controllare il volantino locale. Nella scheda compare la dicitura “in arrivo”: poche parole, ma abbastanza chiare. Meglio non aspettare troppo. La promozione rientra nella categoria Salute e Tempo libero, insieme ad altri articoli per il benessere domestico. Non è, va detto, un dispositivo medico professionale, ma una bilancia diagnostica per uso domestico, pensata per dare una lettura indicativa di diversi valori corporei.

Peso, BMI e composizione corporea: cosa misura la bilancia

Secondo la descrizione del prodotto, la bilancia CIEN permette di visualizzare il peso corporeo, il BMI, il fabbisogno calorico, la massa muscolare, la massa ossea e la percentuale di grasso e acqua corporei. Sono dati ormai richiesti da molti utenti, non solo da chi segue una dieta, ma anche da chi vuole farsi un’idea più precisa dell’andamento della propria forma fisica. Il BMI, cioè l’indice di massa corporea, viene calcolato mettendo in rapporto peso e altezza.

Bilancia pesapersone diagnostica in vetro in un bagno moderno, ideale per parlare dell’offerta Lidl sulla bilancia CIEN.

È un valore molto usato anche come primo riferimento sanitario, ma non dice tutto: una persona sportiva, per esempio, può avere un BMI alto per via della massa muscolare. Le stime su grasso corporeo, acqua, muscoli e ossa, nelle bilance di questo tipo, si basano di solito sull’impedenza bioelettrica: una corrente a bassa intensità attraversa il corpo e il dispositivo elabora i dati. Il risultato può servire per seguire una tendenza nel tempo, ma non sostituisce il parere di un medico, di un dietista o di un professionista dello sport.

Memorie utente, funzione step-on e portata fino a 180 kg

Tra le caratteristiche dichiarate della bilancia pesapersone diagnostica CIEN ci sono le 12 memorie utente, utili soprattutto in famiglia o in una casa condivisa. Ogni persona può salvare il proprio profilo e seguire i cambiamenti nel tempo, senza reinserire ogni volta i dati principali. La pedana è in vetro e misura 30 x 2,2 x 30 centimetri. C’è anche la funzione step-on: basta salire sulla bilancia e la pesata parte, senza premere pulsanti.

Dopo l’uso entra in funzione lo spegnimento automatico, pensato per ridurre il consumo della batteria. Il limite massimo dichiarato è di 180 kg, in linea con molte bilance domestiche della stessa fascia. Nella confezione, stando alla scheda del volantino, è inclusa anche la batteria, dettaglio pratico per chi vuole usare subito il prodotto. Sono presenti inoltre 6 gradi di attività, che servono a personalizzare il calcolo del fabbisogno calorico in base allo stile di vita indicato dall’utente.

A chi conviene e quali dati leggere con prudenza

A 9,99 euro, la bilancia diagnostica CIEN da Lidl può interessare chi cerca uno strumento economico per controllare il peso e osservare alcune variazioni corporee nel tempo. Può essere utile a chi ha iniziato a fare attività fisica, a chi vuole pesarsi con regolarità o a una famiglia che preferisce avere più profili salvati nello stesso dispositivo.

Il punto, però, è non prendere quei numeri come verità assolute. Le percentuali di massa grassa, acqua corporea e massa muscolare possono cambiare in base all’idratazione, all’orario della misurazione, all’attività fisica fatta nelle ore precedenti e persino alla temperatura della pelle. Per avere confronti più sensati, conviene pesarsi sempre in condizioni simili: stesso momento della giornata, meglio al mattino, evitando di dare troppo peso a una singola lettura. Per chi ha esigenze cliniche, segue terapie, è in gravidanza o ha dispositivi impiantati, il riferimento resta il medico.

Una bilancia pesapersone diagnostica da supermercato può aiutare a creare una routine di controllo, non a fare diagnosi. Vista così, la proposta CIEN da Lidl ha un ruolo chiaro: uno strumento domestico a basso costo, con molte funzioni per la sua fascia di prezzo, da usare però con buon senso.