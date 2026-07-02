Sono corsa a comprare l'orologio della Lidl, avrà un valore record come è accaduto per le scarpe

Il precedente più noto resta quello delle sneaker a marchio Lidl, esaurite in poche ore dagli scaffali e finite poi in rivendita online a cifre anche decine di volte superiori al prezzo di partenza. Oggi l’attenzione si sposta su un prodotto molto diverso per funzione ma potenzialmente simile per destino: l’orologio da lavoro a marchio Parkside, la linea di utensili e accessori da bricolage della catena.

Il meccanismo che trasforma un oggetto qualunque in un pezzo ricercato, a quanto pare, non dipende tanto dalla qualità intrinseca del prodotto quanto da una combinazione precisa di fattori: prezzo contenuto, disponibilità limitata nei punti vendita e un marchio immediatamente riconoscibile. Nel caso delle sneaker, il successo era nato quasi per caso, amplificato dalla diffusione sui social network e dalla scarsità pressoché immediata del prodotto una volta esaurite le scorte.

Perché vale la pena comprare l’orologio di Lidl

L’orologio Parkside segue in apparenza la stessa logica. Si tratta di un accessorio pensato per il lavoro manuale e il bricolage, con un design semplice e robusto pensato più per la funzionalità che per l’estetica, venduto a un prezzo decisamente accessibile rispetto agli standard del settore orologeria.

Il dettaglio che più conta, secondo chi osserva questo tipo di dinamiche, non è tanto la tecnologia dell’oggetto quanto la presenza ben visibile del marchio Lidl unita a una strategia commerciale basata su quantitativi ridotti: quando un prodotto non è sempre disponibile, si crea automaticamente un effetto di attesa che può alimentare la domanda anche dopo l’esaurimento delle scorte.

A quel punto entra in gioco il mercato secondario, dove i prezzi possono lievitare in modo significativo rispetto al listino originale, come già accaduto dopo il boom delle sneaker su diverse piattaforme di rivendita online. Va detto che questo fenomeno non è affatto automatico né garantito: dipende da quanto un oggetto riesce a diventare “iconico” nel breve periodo, un equilibrio delicato che non tutti i prodotti in edizione limitata raggiungono, anche quando hanno caratteristiche simili sulla carta.

Per Lidl, in ogni caso, questa dinamica rappresenta anche una forma indiretta di comunicazione: ogni prodotto che diventa virale genera attenzione mediatica e curiosità verso l’intero assortimento del marchio, ben oltre il singolo articolo protagonista del momento. L’orologio Parkside potrebbe quindi diventare un nuovo caso da collezione, oppure restare semplicemente un accessorio utile per chi lo acquista con l’intenzione di usarlo davvero. Al momento, secondo le prime osservazioni, il fenomeno non si è ancora acceso del tutto, ma alcuni segnali indicano un interesse in crescita attorno al prodotto.