Ora che Apple ha pure aumentato i prezzi di Apple Pencil, non sorprende che sempre più utenti stiano cercando alternative low-cost alla stilo di Cupertino. Ecco perché ti proponiamo SonarPen, una stilo perfetta per studenti e docenti che devono solo scribacchiare, fare schizzi e prendere appunti. Ha un’autonomia illimitata perché non funziona a batteria, e costa solo 38€ incluse spedizioni.

Questa stilo alternativa a Apple Pencil è perfetta per studenti, docenti e per prendere appunti perché ha una caratteristica fondamentale: costa la metà di Apple Pencil e soprattutto funziona senza batteria attraverso il jack cuffie.

Basta collegare il cavetto nel jack, e potete iniziare a usarla per tutto il giorno, senza paura di restarne senza. Esattamente come Apple Pencil ha il sensore di pressione, il Riconoscimento del Palmo e le opzioni di Scelta Rapida; tuttavia, include un uso illimitato (mentre Apple Pencil si ferma a 12 ore) ed offre una compatibilità molto superiore. Funziona perfino con iPhone, Android, Chromebook, Nintendo Switch e Switch Lite.

Inoltre SonarPen è resistentissimo, perché include un nucleo flessibile in silicone conduttivo progettato per resistere a 100.000 tratti. Ovviamente non è indicato per gli artisti, ma per chi cerca un buon prodotto con cui scrivere, prendere note e buttare giù schizzi rapidi, questa è la classica manna dal cielo.

Acquista ora SonarPen a soli 38€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.