Somigliano a condizionatori ma sono stufe da parete: l'ultima soluzione di design che aiuta la bolletta

Li sceglie chi vuole calore rapido e mirato in bagno, in camera da letto o in piccoli locali dove l’impianto principale non arriva bene. Comodi, sì. Ma da usare con criterio, perché tra consumi, montaggio e costi in bolletta qualche limite c’è.

A guardarli in fretta, ricordano i classici split del condizionatore, quelli fissati in alto sulla parete. Ma la somiglianza finisce quasi lì. I calefattori elettrici da parete non hanno unità esterna, non montano un compressore e non spostano calore da fuori a dentro, come fanno invece le pompe di calore.

Il meccanismo è molto più semplice. Dentro ci sono resistenze elettriche, spesso ceramiche o di tipo PTC, che si scaldano quando l’apparecchio viene acceso. Una ventola spinge poi l’aria calda nella stanza, con un getto più o meno forte a seconda del modello. In sostanza, sono parenti stretti dei piccoli termoventilatori portatili che molti tengono in bagno o nell’armadio. Solo che stanno fermi al muro.

La differenza non è da poco. Uno split con pompa di calore può regolare il lavoro, consumare meno e mantenere la temperatura con maggiore efficienza. Un calefattore a resistenza, invece, trasforma direttamente l’elettricità in calore. Se lavora a 2.000 watt, assorbe quella potenza finché il termostato non stacca. Punto. Nessun trucco.

Perché piacciono: poco ingombro, calore immediato e telecomando

Il primo vantaggio si vede subito, soprattutto nelle stanze piccole: il calefattore da parete non occupa spazio a terra. In un bagno stretto, tra lavatrice, mobile e box doccia, anche pochi centimetri contano. Tenerlo in alto significa evitare cavi in mezzo al pavimento e ridurre il rischio di urti o cadute.

Un termoventilatore elettrico da parete installato in bagno, esempio di riscaldamento rapido e mirato.

C’è poi il calore diretto. Installato a una certa altezza, il getto d’aria arriva facilmente verso la persona. Per esempio mentre ci si asciuga dopo la doccia o ci si cambia in camera. Alcuni modelli hanno alette orientabili, altri muovono leggermente il flusso, un po’ come i condizionatori, così da distribuire meglio l’aria calda.

Anche i modelli più economici spesso offrono display LED, telecomando e modalità ventilazione senza calore per l’estate. Non è un climatizzatore, questo va detto. Però può tornare utile per muovere un po’ l’aria. L’uso tipico è semplice: “lo accendo dieci minuti prima di entrare in bagno e poi lo spengo”. Ed è proprio lì che questi apparecchi danno il meglio.

Montaggio e funzioni: fissaggio sicuro, termostato, timer e protezione dal surriscaldamento

L’installazione di solito non è complicata, ma non va presa alla leggera. Un calefattore elettrico da parete richiede quasi sempre fori, tasselli adatti e una posizione stabile. Deve stare lontano dagli schizzi diretti d’acqua, da tende, mobili e oggetti troppo vicini. In bagno, poi, bisogna rispettare le distanze dalle zone umide indicate dal produttore e dalle norme di sicurezza elettrica.

Serve anche una presa vicina, oppure un collegamento ordinato. Le prolunghe volanti, soprattutto con apparecchi da 1.000 o 2.000 watt, sono da evitare: il carico è alto e il cavo può scaldarsi. Prima di montarlo conviene controllare dove passano i fili, dove fissare la staffa e quanto è lungo il cavo in dotazione. Sono dettagli pratici, ma contano.

Quanto alle funzioni, i modelli più diffusi hanno termostato regolabile, programmazione giornaliera o settimanale, timer di spegnimento e protezione contro il surriscaldamento. Alcuni emettono un segnale acustico quando si accendono o si spengono: può dare fastidio, ma aiuta a non dimenticarli in funzione. La sicurezza anti-surriscaldamento, invece, è una dotazione da cercare sempre.

Consumi e costi: utili per poco tempo, non per scaldare casa tutto il giorno

Il nodo principale resta quello dei consumi elettrici. Un modello comune lavora spesso su due potenze, per esempio 1.000 e 2.000 watt. Se resta acceso alla massima potenza per un’ora, può consumare circa 2 kWh. Il costo dipende dalla tariffa del proprio fornitore, ma l’effetto in bolletta si vede se l’apparecchio resta acceso a lungo, ogni giorno.

Va considerato anche il prezzo d’acquisto. I termoventilatori portatili partono spesso da circa 25-30 euro. I modelli da parete, invece, si trovano più facilmente da 50-60 euro in su, con versioni da bagno o con funzioni più ricche che costano di più. Non sono cifre enormi, ma il confronto ha senso solo guardando all’uso reale.

Il loro terreno ideale è il riscaldamento puntuale: il bagno al mattino, la stanza degli ospiti, una camera fredda giusto il tempo di vestirsi. Diverso è usarli come riscaldamento principale per molte ore. In quel caso la rapidità rischia di essere superata dalla spesa elettrica. Convengono quando servono poco e subito. Non quando devono fare il lavoro di una caldaia o di una pompa di calore.