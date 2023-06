SOLO PER OGGI lo Xiaomi Redmi Note 11S è tuo a 130 EURO IN MENO!

Vorresti uno smartphone di qualità ma senza spendere un capitale? Oggi è il tuo giorno fortunato! Non perdere l’incredibile offerta su Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 11S, al momento disponibile a soli 169,50 euro con uno sconto bomba del 43%!

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo potente e ricco di funzionalità risparmiando 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Xiaomi Redmi Note 11S: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di un processore veloce e performante, che ti garantirà un’esperienza fluida e reattiva. Potrai goderti giochi, video e applicazioni senza intoppi, grazie alla sua potenza di elaborazione.

Con il suo display AMOLED da 6.53 pollici, potrai godere di immagini e video vividi e dettagliati. La risoluzione Full HD+ ti offrirà un’esperienza visiva di alta qualità, rendendo ogni contenuto più coinvolgente.

La fotocamera del Xiaomi Redmi Note 11S ti permetterà di catturare foto e video eccezionali. La sua configurazione a tripla fotocamera posteriore, con un obiettivo principale ad alta risoluzione, un obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo di profondità, ti consentirà di scattare foto professionali in ogni situazione.

La batteria di lunga durata del Xiaomi Redmi Note 11S ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza problemi. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue attività quotidiane.

