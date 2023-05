Solo per OGGI il tablet multifunzionale è tuo a MENO DI 100 EURO!

Se hai bisogno di un nuovo tablet adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per te! Il Tablet OSCAL Pad60 è ora disponibile su Amazon a soli 99,97€.

OSCAL Pad60: eleganza e potenza alla portata di tutti

L’OSCAL Pad60 è un tablet che offre un’esperienza utente superlativa. Con il suo schermo da 10,1 pollici full HD, ogni immagine si presenta con colori vividi e nitidezza cristallina, perfetto per streaming, giochi e lettura.

È alimentato da un potente processore octa-core e 4GB di RAM, offrendo prestazioni fluide e veloci per tutte le tue esigenze di multitasking. Inoltre, con una memoria interna di 64GB, espandibile fino a 128GB con una scheda SD, avrai ampio spazio per archiviare i tuoi file, foto e video.

OSCAL Pad60 ha una batteria da 6000mAh che garantisce un utilizzo prolungato, perfetto per viaggi o giornate lunghe. È inoltre dotato di due fotocamere, una posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, ideali per videochiamate nitide e foto di alta qualità.

Il design sottile e leggero del OSCAL Pad60 lo rende comodo da tenere in mano, rendendolo l’ideale per l’uso in viaggio o a casa. Questo tablet offre connettività Wi-Fi e Bluetooth, che ti consente di rimanere sempre connesso, navigare sul web, guardare i tuoi film preferiti o fare videochiamate con amici e familiari.

