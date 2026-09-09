Solo da LIDL arriva l'orologio da collezione a 5 euro: tutti in fila per averlo subito

Tra le nuove proposte Lidl per la casa spunta un oggetto economico e curioso, pensato per trasformare una parete vuota con pochissima spesa.

La particolarità è che non si tratta del classico orologio già pronto da appendere, ma di una soluzione componibile da personalizzare direttamente sulla parete. Prezzo e disponibilità lo rendono interessante, anche se prima dell’acquisto conviene considerare alcuni dettagli pratici.

Prezzo e disponibilità: il dettaglio che cambia tra online e negozio

Il primo dato che colpisce è il prezzo Lidl: 4,99 euro. Una cifra bassa, anche per gli accessori casa da discount. Attenzione però allo shop online tedesco: al costo dell’articolo si aggiungono di norma 5,95 euro di spedizione, salvo promozioni o condizioni diverse indicate al momento dell’acquisto.

Tradotto: chi ordina solo questo prodotto rischia di pagare più per il trasporto che per l’orologio. In negozio, invece, il discorso cambia. Tra il 17 e il 19 settembre, la DIY-Wanduhr Livarno sarà sugli scaffali, fino a esaurimento scorte. È il classico articolo da volantino che si compra d’impulso: lo si vede nel reparto casa, costa poco, e la tentazione di metterlo nel carrello arriva in fretta.

Montaggio fai-da-te: numeri, lancette e parete da prendere bene le misure

La particolarità della Livarno DIY-Wanduhr è proprio questa: non arriva pronta. Va montata. Nella confezione ci sono i numeri autoadesivi, una dima per il posizionamento, le lancette in metallo, il materiale per fissarla e la batteria.

Il diametro si può regolare da 90 a 120 centimetri, quindi parliamo di un orologio pensato per pareti ampie: sopra un divano, vicino a un tavolo da pranzo, sopra una madia. Si può scegliere tra numeri arabi, più essenziali, e numeri romani, per un effetto più classico.

Il movimento al quarzo viene indicato come silenzioso, quindi adatto anche a soggiorno o camera da letto. Serve però un po’ di pazienza: ogni pezzo va messo al posto giusto. Se una misura è sbagliata, su una parete grande si nota subito.

Recensioni e pubblico ideale: a chi conviene davvero comprarlo

Nel negozio online Lidl, secondo la scheda prodotto citata da Giga.de, l’orologio ha 65 recensioni e una media di 4,2 stelle su 5. Il dato più forte è un altro: il 93% degli acquirenti dice che lo consiglierebbe. Numeri buoni per un prodotto economico e decorativo, dove conta molto anche l’aspettativa di chi compra.

La parete-orologio Livarno può piacere a chi vuole riempire uno spazio vuoto con poca spesa e con un minimo di personalizzazione. Meno adatta, invece, a chi cerca un orologio da parete già assemblato, da appendere in due minuti. Qui c’è un piccolo lavoro manuale da fare. Per qualcuno è proprio il suo punto forte. Per altri, il motivo per lasciarlo lì.