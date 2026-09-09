Solo da LIDL arriva l'orologio da collezione a 5 euro: tutti in fila per averlo subito

Lidl propone un nuovo accessorio decorativo low cost per trasformare una parete di casa con pochi euro, ma ci sono alcuni dettagli da conoscere prima dell’acquisto.
Lidl propone un nuovo accessorio decorativo low cost per trasformare una parete di casa con pochi euro, ma ci sono alcuni dettagli da conoscere prima dell’acquisto.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 9 set 2026
Solo da LIDL arriva l'orologio da collezione a 5 euro: tutti in fila per averlo subito

Tra le nuove proposte Lidl per la casa spunta un oggetto economico e curioso, pensato per trasformare una parete vuota con pochissima spesa.

La particolarità è che non si tratta del classico orologio già pronto da appendere, ma di una soluzione componibile da personalizzare direttamente sulla parete. Prezzo e disponibilità lo rendono interessante, anche se prima dell’acquisto conviene considerare alcuni dettagli pratici.

Prezzo e disponibilità: il dettaglio che cambia tra online e negozio

Il primo dato che colpisce è il prezzo Lidl: 4,99 euro. Una cifra bassa, anche per gli accessori casa da discount. Attenzione però allo shop online tedesco: al costo dell’articolo si aggiungono di norma 5,95 euro di spedizione, salvo promozioni o condizioni diverse indicate al momento dell’acquisto.

Tradotto: chi ordina solo questo prodotto rischia di pagare più per il trasporto che per l’orologio. In negozio, invece, il discorso cambia. Tra il 17 e il 19 settembre, la DIY-Wanduhr Livarno sarà sugli scaffali, fino a esaurimento scorte. È il classico articolo da volantino che si compra d’impulso: lo si vede nel reparto casa, costa poco, e la tentazione di metterlo nel carrello arriva in fretta.

Montaggio fai-da-te: numeri, lancette e parete da prendere bene le misure

La particolarità della Livarno DIY-Wanduhr è proprio questa: non arriva pronta. Va montata. Nella confezione ci sono i numeri autoadesivi, una dima per il posizionamento, le lancette in metallo, il materiale per fissarla e la batteria.

Montaggio semplice per il grande orologio Livarno

Montaggio semplice per il grande orologio Livarno – Melablog.it

Il diametro si può regolare da 90 a 120 centimetri, quindi parliamo di un orologio pensato per pareti ampie: sopra un divano, vicino a un tavolo da pranzo, sopra una madia. Si può scegliere tra numeri arabi, più essenziali, e numeri romani, per un effetto più classico.

Il movimento al quarzo viene indicato come silenzioso, quindi adatto anche a soggiorno o camera da letto. Serve però un po’ di pazienza: ogni pezzo va messo al posto giusto. Se una misura è sbagliata, su una parete grande si nota subito.

Recensioni e pubblico ideale: a chi conviene davvero comprarlo

Nel negozio online Lidl, secondo la scheda prodotto citata da Giga.de, l’orologio ha 65 recensioni e una media di 4,2 stelle su 5. Il dato più forte è un altro: il 93% degli acquirenti dice che lo consiglierebbe. Numeri buoni per un prodotto economico e decorativo, dove conta molto anche l’aspettativa di chi compra.

La parete-orologio Livarno può piacere a chi vuole riempire uno spazio vuoto con poca spesa e con un minimo di personalizzazione. Meno adatta, invece, a chi cerca un orologio da parete già assemblato, da appendere in due minuti. Qui c’è un piccolo lavoro manuale da fare. Per qualcuno è proprio il suo punto forte. Per altri, il motivo per lasciarlo lì.

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