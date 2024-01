SOLO 9€: Guanti da sci caldissimi con funzione touchscreen su Amazon!

Inutile girarci intorno: quando le temperature diventano rigide, la prima parte del corpo che ne risente sono proprio le mani! Quando mani e dita diventano fredde, è davvero difficile fare qualsiasi cosa. Ma ora per soli 9,99€ potrai avere un paio di caldissimi Guanti da Sci antivento, antiscivolo e con funzione touchscreen per lo smartphone!

Ebbene sì, questi guanti di qualità superiore non solo ti terranno al caldo, ma ti permetteranno di gestire le notifiche del tuo smartphone, rispondere a chiamate e fare foto senza congelare! Non a caso, questi sono in assoluto i guanti da sci più venduti su Amazon per la sezione “guanti sci da uomo”. Scopri subito le loro caratteristiche.

Perfetti per Snowboard, escursionismo e non solo

I guanti invernali sono realizzati in 3M Thinsulate e cotone termico per mantenere le mani calde e comode quando fa freddo. Resistono a temperature fino a -20℃, questi guanti da sci sono molto caldi, spessi e traspiranti. Piacere sportivo appassionato anche al freddo. I guanti sono incorporati con uno strato di membrana in TPU impermeabile che li rende impermeabili all’umidità, alla pioggia e alla neve. Questi guanti invernali da uomo manterranno le tue mani asciutte in caso di pioggia e neve. Anche se la superficie del guanto è bagnata, la fodera in cotone 3M mantiene le mani sempre calde.

Compatibilità Antiscivolo e Touch Screen: il palmo dei guanti da sci unisex è ampiamente ricoperto da linee in silicone antiscivolo ottimizzate che aumentano l’attrito e la resistenza all’abrasione.

Acquista per soli 9,99€ i guanti da sci più venduti su Amazon con funzionalità touchscreen. Corri subito!

