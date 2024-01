SOLO 2€: fai rifornimento di TERMOMETRO PIC SOLUTION a prezzo MAI VISTO!

Ci sono degli oggetti che non dovrebbero mai mancare in nessuna casa: uno di questi è sicuramente il termometro, elemento fondamentale per misurare la temperatura prendere provvedimenti con farmaci e altri rimedi qualora sia molto alta. Se poi il termometro è digitale, costa solo 2,97€ ed è marchiato PIC, allora abbiamo una soluzione davvero vincente!

Hai capito bene: con disponibilità immediata su Amazon, potrai avere il comodissimo termometro digitale Vedo Family della PIC a prezzo ridicolo. Non accontentarti di metterne solo uno nel carrello, ma acquistane per ogni membro della famiglia! Infatti, il termometro digitale PIC è perfetto per misurare la temperatura sia in adulti che in bambini.

Affidabile e iper preciso: una vera garanzia

Il termometro digitale PIC è un termometro clinico digitale che permette di rilevare la corretta misurazione della temperatura corporea in modo diretto (consigliato il metodo ascellare). Il termometro rileva la temperatura in pochi secondi, e avvisa l’utente attraverso l’emissione di un apposito segnale acustico quando ha terminato.

Con il termometro PIC potrai prendere la temperatura corporea ascellare, orale e anche rettale, il che lo rende ideale anche per bambini molto piccoli. I tempi di misurazione sono minimi, compresi fra i 60 e i 180 secondi. In quanto termometro digitale, potrai rileggere l’ultima misurazione che viene tenuta in memoria e mostrata quando si accende il termometro. Per concludere, se la temperatura è normale riceverai un segnale acustico, mentre se è superiore ai 37,8° te ne accorgerai immediatamente grazie ad un segnale acustico differente e più incalzante.

Ci stai ancora pensando? A questo prezzo è regalato: acquista il termometro digitale PIC SOLUTION a soli 2,78€. Riceverai il termometro e la custodia protettiva in plastica rigida trasparente.

