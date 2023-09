SOLO 23€ per la telecamera WiFi che controlla la tua casa e i tuoi cari!

Sei alla ricerca di una soluzione affidabile e di alta qualità per la sicurezza della tua casa? La MUBVIEW Telecamera WiFi Interno potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Attualmente in offerta su Amazon a un prezzo imbattibile di 23,01€, con uno sconto del 5%, questa telecamera rappresenta un’opportunità da non perdere.

La MUBVIEW Telecamera WiFi da interno offre una serie di specifiche tecniche che la rendono un prodotto di punta nel suo segmento:

Risoluzione HD 2K : Questa telecamera offre una risoluzione superiore, garantendo immagini chiare e dettagliate. Che tu stia monitorando il tuo animale domestico o voglia avere un’occhiata ai tuoi bambini mentre giochi, ogni dettaglio sarà catturato con precisione.

: Questa telecamera offre una risoluzione superiore, garantendo immagini chiare e dettagliate. Che tu stia monitorando il tuo animale domestico o voglia avere un’occhiata ai tuoi bambini mentre giochi, ogni dettaglio sarà catturato con precisione. Tecnologia PTZ: Non si tratta di una semplice telecamera statica. Grazie alla tecnologia PTZ, puoi controllare la telecamera e muoverla in diverse direzioni, garantendo una copertura completa dell’area. Questo significa che con un singolo dispositivo puoi avere una visione a 360 gradi della stanza.

Visione Notturna Avanzata : La notte non sarà più un ostacolo. Con i suoi potenti LED a infrarossi, questa telecamera ti offre una visione notturna chiara, permettendoti di vedere ciò che accade anche in condizioni di totale oscurità.

: La notte non sarà più un ostacolo. Con i suoi potenti LED a infrarossi, questa telecamera ti offre una visione notturna chiara, permettendoti di vedere ciò che accade anche in condizioni di totale oscurità. Audio Bidirezionale di Alta Qualità : Oltre a vedere, puoi anche ascoltare e parlare. Che tu voglia rassicurare il tuo animale domestico o dire ai tuoi bambini che è ora di andare a letto, la comunicazione sarà chiara come il cristallo.

: Oltre a vedere, puoi anche ascoltare e parlare. Che tu voglia rassicurare il tuo animale domestico o dire ai tuoi bambini che è ora di andare a letto, la comunicazione sarà chiara come il cristallo. Sensore di Movimento Sensibile: Non solo rileva il movimento, ma ti invia anche notifiche immediate sul tuo smartphone. Questo ti permette di agire rapidamente in caso di intrusione o qualsiasi altro evento inaspettato.

La MUBVIEW Telecamera WiFi Interno è un prodotto di alta qualità, con specifiche tecniche all’avanguardia, offerto a un prezzo davvero competitivo. Se stai cercando una soluzione per la sicurezza della tua casa, questa telecamera rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato.

Non perdere questa opportunità: acquista ora e garantisci la sicurezza della tua casa!

