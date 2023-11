SOLO 18€ per il trova oggetti Tile Mate compatibile anche con iOS: scoprilo oggi!

Approfitta ora del 25% di sconto su Amazon per il Tile Mate Bluetooth Trova oggetti, disponibile a soli 18,79€! Questo piccolo e potente dispositivo è la soluzione ideale per chi tende a dimenticare dove ha messo le chiavi, il portafoglio o altri oggetti importanti. Con Tile Mate, la ricerca diventa un gioco da ragazzi.

Il Tile Mate è un gadget tecnologico indispensabile per chiunque voglia semplificare la vita quotidiana. È piccolo, discreto e si adatta perfettamente a qualsiasi oggetto che non vuoi perdere.

Caratteristiche Tecniche Principali

Portata di Rilevamento di 60m : Trova facilmente oggetti entro questa distanza.

: Trova facilmente oggetti entro questa distanza. Compatibile con Alexa e Google Home : Usa comandi vocali per trovare i tuoi oggetti.

: Usa comandi vocali per trovare i tuoi oggetti. Supporto per iOS e Android : Funziona con quasi tutti gli smartphone.

: Funziona con quasi tutti gli smartphone. Versatile : Ideale per trovare chiavi, telecomandi e altri oggetti di uso quotidiano.

: Ideale per trovare chiavi, telecomandi e altri oggetti di uso quotidiano. Design Elegante e Compatto : Si adatta facilmente a qualsiasi oggetto senza ingombrare.

: Si adatta facilmente a qualsiasi oggetto senza ingombrare. Facile da Usare: Basta collegarlo all’app Tile e iniziare a tracciare.

Il Tile Mate ha una portata di rilevamento di 60 metri, rendendolo estremamente efficace per trovare oggetti in casa o in ufficio. La sua compatibilità con Alexa e Google Home ti permette di utilizzare comandi vocali per localizzare i tuoi oggetti, rendendo il processo ancora più semplice e intuitivo.

Grazie al supporto sia per iOS che per Android, il Tile Mate è accessibile a un’ampia gamma di utenti. Il suo design elegante e compatto lo rende perfetto per essere attaccato a qualsiasi oggetto, dai portachiavi ai telecomandi, senza essere d’intralcio.

Non perdere questa fantastica offerta! Acquista ora il tuo Tile Mate Bluetooth Trova oggetti su Amazon a un prezzo incredibile. È l’opportunità perfetta per dire addio alla frustrazione di perdere oggetti importanti. Clicca qui e approfitta dell’offerta prima che termini!

