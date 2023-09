SOLO 12€ per il termometro e igrometro: RISPARMIA SULLA BOLLETTA con questo strumento

Sei alla ricerca di un dispositivo affidabile per monitorare la temperatura e l’umidità della tua casa o ufficio? Non cercare oltre! Amazon ha in offerta un incredibile Termometro Igrometro al prezzo imbattibile di 12,10€, con uno sconto del 5%. Questa è un’opportunità da non perdere!

Non un semplice termometro, ma anche uno strumento digitale

Il Govee Termometro Igrometro non è solo un semplice dispositivo di misurazione. Ecco una panoramica dettagliata delle sue caratteristiche che lo rendono un prodotto di spicco nel suo segmento.

Display LCD Digitale : Questo termometro igrometro è dotato di un display LCD di alta qualità che fornisce una lettura chiara e immediata dei dati, permettendoti di avere sempre sotto controllo le condizioni ambientali.

: Questo termometro igrometro è dotato di un display LCD di alta qualità che fornisce una lettura chiara e immediata dei dati, permettendoti di avere sempre sotto controllo le condizioni ambientali. Connessione Bluetooth : Una delle sue funzionalità più avanzate è la connessione Bluetooth. Questo ti permette di monitorare i dati in tempo reale attraverso l’app dedicata sul tuo smartphone, rendendo il monitoraggio della tua casa o ufficio ancora più semplice e intuitivo.

: Una delle sue funzionalità più avanzate è la connessione Bluetooth. Questo ti permette di monitorare i dati in tempo reale attraverso l’app dedicata sul tuo smartphone, rendendo il monitoraggio della tua casa o ufficio ancora più semplice e intuitivo. Notifiche Intelligenti : Non dovrai più preoccuparti di controllare costantemente il dispositivo. Grazie alle notifiche intelligenti, riceverai avvisi immediati sul tuo dispositivo mobile se la temperatura o l’umidità escono dai parametri preimpostati, garantendoti sempre un ambiente ottimale.

: Non dovrai più preoccuparti di controllare costantemente il dispositivo. Grazie alle notifiche intelligenti, riceverai avvisi immediati sul tuo dispositivo mobile se la temperatura o l’umidità escono dai parametri preimpostati, garantendoti sempre un ambiente ottimale. Archiviazione Dati : Questo dispositivo non solo misura, ma conserva anche i record di temperatura e umidità degli ultimi 20 giorni. E se desideri avere una panoramica più ampia, offre la possibilità di esportare i dati in formato CSV, ideale per chi ama analizzare le tendenze nel tempo.

: Questo dispositivo non solo misura, ma conserva anche i record di temperatura e umidità degli ultimi 20 giorni. E se desideri avere una panoramica più ampia, offre la possibilità di esportare i dati in formato CSV, ideale per chi ama analizzare le tendenze nel tempo. Design Portatile e Versatile : Grazie al suo design compatto e al foro per appenderlo, il Govee Termometro Igrometro può essere posizionato ovunque tu desideri, sia in casa che in ufficio. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni ambiente.

: Grazie al suo design compatto e al foro per appenderlo, il Govee Termometro Igrometro può essere posizionato ovunque tu desideri, sia in casa che in ufficio. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni ambiente. Alimentazione: Nonostante le sue numerose funzionalità, il dispositivo funziona con 2 pile AAA, garantendo una lunga durata e riducendo la necessità di sostituire frequentemente le batterie.

Agisci ora e approfitta dello sconto del 5% su Amazon! Non aspettare che l’offerta scada, clicca sul link e aggiungi il prodotto al tuo carrello oggi stesso!

