SOLO 11€ per 2 LUCI NOTTURNE con risparmio energetico: scoprile su Amazon!

Il 2024 è l’anno in cui la sicurezza incontra il risparmio, e su Amazon, la celebrazione degli sconti è iniziata con offerte che non puoi ignorare. Tra queste, spicca un set di 2 pezzi di Luce Notturna con Sensore di Movimento, ora disponibile a soli 11,99€, grazie a un incredibile sconto del 16% più un coupon aggiuntivo di 4€. È il momento di aggiungere un tocco di comfort e sicurezza alla tua casa, a un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire.

Sicurezza e Comfort a un Prezzo Speciale

Queste luci notturne non sono solo dispositivi di illuminazione, ma veri e propri guardiani della tua sicurezza notturna. Con la loro capacità di accendersi automaticamente al rilevamento di movimento, trasformano qualsiasi ambiente in uno spazio più sicuro e accogliente. E con uno sconto così significativo, l’acquisto diventa ancora più allettante.

Luce Notturna con Sensore di Movimento

Le Luci Notturne con Sensore di Movimento sono un concentrato di tecnologia e design. Dotate di un sensore di movimento intelligente e un sensore di luce, queste luci si accendono automaticamente per 30 secondi quando rilevano il movimento di una persona o di un animale entro 10 piedi nel buio e si spengono quando non viene rilevato alcun movimento.

Ma non è tutto: queste luci sono dotate di una batteria Li-ion ad alta capacità 600mAh che può essere caricata completamente in 2,5 ore (cavo di ricarica micro USB incluso). Possono durare fino a 4 ore in modalità sempre accesa e 2 mesi in modalità automatica (a seconda della frequenza di utilizzo). Inoltre, sono facili da installare e rimuovere, e possono essere posizionate ovunque tu desideri, grazie al loro design magnetico.

Acquista ora e fai del 2024 un anno all’insegna della sicurezza e del risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.