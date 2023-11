SOLO 0,14€ per Caffè Borbone Rosso: 150 cialde a prezzo OCCASIONE!

Il Black Friday è l’occasione ideale per gli amanti del caffè di approfittare di offerte eccezionali. Su eBay, le 150 cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa sono disponibili a un prezzo incredibile di 21,49€, con uno sconto del 38%.

Questa offerta è perfetta per chi desidera godersi un caffè di qualità a un prezzo accessibile. Ma affrettati, questi prezzi speciali sono disponibili solo per pochi giorni!

Tutto il buono del caffè in cialde eco compostabili

Le cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa sono note per la loro qualità e gusto. Ecco alcune delle loro caratteristiche più importanti:

Cialde filtrocarta ESE 44mm : Compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè.

: Compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè. A basso contenuto di carboidrati e grassi : Ideali per chi segue una dieta equilibrata.

: Ideali per chi segue una dieta equilibrata. Qualità e Aroma : Una miscela che garantisce un caffè sempre cremoso e aromatico.

: Una miscela che garantisce un caffè sempre cremoso e aromatico. Quantità Generosa : 150 cialde per assicurarti una scorta duratura.

: 150 cialde per assicurarti una scorta duratura. Facilità d’Uso: Semplici da utilizzare per un caffè perfetto ogni volta.

Gusto e Convenienza Oltre alle sue prestazioni eccezionali, il Caffè Borbone Miscela Rossa si distingue per il suo gusto intenso e ricco. Queste cialde sono la scelta ideale per iniziare la giornata con energia o per una pausa caffè rinvigorente durante il giorno.

Perché Acquistare le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa? Queste cialde sono la scelta perfetta per gli amanti del caffè che cercano qualità e convenienza. Con l’offerta Black Friday di eBay, diventano un affare ancora più allettante. Non perdere l’opportunità di avere un caffè di qualità a un prezzo imbattibile.

Acquista ora le 150 cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa e goditi il vero gusto del caffè italiano a un prezzo eccezionale!

