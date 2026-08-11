Soffiare nelle cartucce dei videogiochi non le ha mai riparate davvero: ecco cosa succedeva realmente

Da qui il caricamento frontale delle cartucce, simile a quello di un videoregistratore. Una scelta studiata per rassicurare il mercato americano, ma destinata a lasciare un’eredità inattesa: il rito, diventato quasi universale, di soffiare nelle cartucce quando il gioco non partiva.

Il Nintendo Entertainment System arrivò in Nord America in un momento complicato. Dopo la crisi dei videogiochi, negozianti e famiglie guardavano quel settore con sospetto. Nintendo lo sapeva bene: il NES non doveva sembrare l’ennesima console da infilare sugli scaffali e dimenticare.

Per questo scelse linee squadrate, colori sobri, uno sportello frontale e un sistema di inserimento che ricordava più un videoregistratore che il Famicom giapponese, dove le cartucce entravano dall’alto. Era marketing, certo. Ma era anche un modo per entrare nei salotti americani senza creare diffidenza.

Il progettista Masayuki Uemura raccontò poi che c’era anche un timore più pratico: nel clima più secco del Nord America, l’elettricità statica poteva dare problemi, soprattutto se i bambini avessero toccato direttamente l’hardware inserendo il gioco. Nascondere meglio i contatti sembrava una scelta prudente. Solo che quella soluzione, pensata per rendere la console più affidabile e familiare, finì per creare un punto debole.

Il connettore a 72 pin e il difetto nascosto del caricamento frontale

La versione americana del NES usava un connettore a 72 pin collegato a un piccolo vassoio: si inseriva la cartuccia, poi la si spingeva verso il basso fino allo scatto. Tutto molto ordinato, quasi elegante. Il problema era sotto la superficie. Nei sistemi con inserimento verticale, lo sfregamento tra cartuccia e contatti aiutava, almeno un po’, a togliere sporco e ossidazione leggera.

Una console a caricamento frontale con cartuccia inserita, simbolo del rituale di “soffiare” per far partire i giochi.

Nel NES frontale, invece, l’attrito era minore. La cartuccia entrava senza quella minima “pulizia” meccanica che altrove avveniva quasi per caso. Con gli anni, poi, i contatti a molla del connettore potevano perdere pressione, piegarsi appena o non combaciare più alla perfezione. Bastava poco: una lamella meno elastica, un velo di polvere, una cartuccia lasciata per anni in un cassetto. E il collegamento diventava incerto. Spesso non si vedeva nulla di strano. La cartuccia sembrava pulita, la console pure. Ma dentro, tra pin e circuito stampato, il contatto non era più saldo come doveva.

Perché il lampeggio del NES trasformò un falso rimedio in abitudine

A rendere la faccenda ancora più snervante c’era il sistema di blocco del NES, basato su un chip di autenticazione che doveva dialogare con quello presente nella cartuccia prima dell’avvio. Se la comunicazione falliva, la console non spiegava niente. Nessun avviso, nessun “cartuccia non letta”. Si riavviava e basta. Da lì la scena che milioni di giocatori ricordano: spia rossa lampeggiante, schermo che si accende e si spegne, partita rinviata. A quel punto partiva il rituale. Console spenta, Game Pak estratto, soffio deciso dentro la cartuccia, reinserimento e nuovo tentativo.

Se il gioco partiva, sembrava ovvio dare il merito al soffio. In realtà, la spiegazione più probabile era molto meno magica: togliere e rimettere la cartuccia cambiava di poco l’angolo, la pressione e il punto di contatto tra i pin. Il respiro poteva forse spostare qualche granello di polvere, ma non era una vera soluzione. Non ci sono prove solide che l’umidità dell’aria espirata migliorasse davvero la conduzione in modo costante. A funzionare, quando funzionava, era soprattutto il secondo inserimento. Il resto lo faceva la memoria: il gesto più evidente diventava, nella testa dei giocatori, la causa del successo.

Dalla manutenzione corretta al mito da sfatare: cosa fare oggi con le cartucce

Con il passare del tempo, soffiare nelle cartucce Nintendo è diventato un gesto tramandato ben oltre il NES: Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64. Console diverse, slot diversi, stessa abitudine. I più piccoli copiavano fratelli maggiori e amici; ogni avvio riuscito rafforzava l’idea che fosse il metodo giusto.

Nintendo, però, non lo consigliava affatto. Nei materiali di assistenza invitava a non bagnare e a non sporcare i connettori, perché l’umidità del respiro porta con sé particelle e residui che, col tempo, possono favorire ossidazione o corrosione, soprattutto su contatti già consumati. Questo non vuol dire che ogni contatto scurito o ogni macchia verde dipenda da quel gesto: ambienti umidi, polvere, liquidi versati e semplice invecchiamento contano eccome. Ma aggiungere aria calda e umida su una connessione delicata non aiutava.

Oggi, se un NES lampeggia o una cartuccia non parte, la strada è un’altra: spegnere la console, controllare i contatti e, se serve, pulirli con un tampone senza lanugine appena inumidito con alcol isopropilico ad alta purezza, lasciando asciugare tutto prima di riprovare. Se anche cartucce pulite continuano a dare problemi, allora può essere il connettore interno della console ad avere bisogno di pulizia, regolazione o sostituzione. In fondo, la conclusione è semplice: i polmoni non sono mai stati uno strumento di riparazione. Erano solo la parte più memorabile di un tentativo che funzionava per altri motivi.