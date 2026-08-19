Un sms segnala una multa non pagata: clicchi sul link per saldare e scatta la truffa svuota conto

Un sms avvisa di una presunta multa non pagata. Tono urgente, nome della polizia di Stato o della polizia stradale, un link per saldare subito. Ma è una trappola: chi clicca rischia di consegnare dati personali e bancari ai truffatori. A lanciare l’allarme è stata la polizia postale che invita a non fidarsi di messaggi arrivati sul telefono con richieste di pagamento immediate.

Finta multa sul telefono: link e scadenza lampo per far cadere nella trappola

Il meccanismo è semplice. Ed è proprio questo a renderlo pericoloso. Sul cellulare arriva un messaggio scritto con toni formali, pensato per sembrare una comunicazione ufficiale: una violazione del codice della strada, una sanzione rimasta in sospeso, un pagamento da fare entro poche ore. Sotto, il solito link. Chi lo apre finisce su una pagina che copia, più o meno bene, l’aspetto di un portale pubblico.

La leva è sempre la stessa: pagare subito la presunta multa per evitare more, aggravi o altre conseguenze. “Pagare entro oggi”, “evitare ulteriori sanzioni”, “procedura urgente”: frasi costruite per mettere fretta e far scattare il timore di aver dimenticato qualcosa. Spesso chi riceve l’sms non ha alcuna multa pendente. Ma il dubbio basta. Un attimo di distrazione, magari al lavoro o mentre si è in fila, e la truffa può partire.

L’allarme della polizia postale: enti pubblici usati come esca

La polizia postale ha segnalato una nuova ondata di messaggi fraudolenti che usano senza alcuna autorizzazione il nome della polizia di Stato, della polizia stradale o di altri enti pubblici. Lo scopo, spiegano gli investigatori, è spingere le persone a cliccare su collegamenti internet e a inserire dati personali, credenziali o informazioni bancarie.

Non è una tecnica nuova. Torna però a ondate, ogni volta con una veste diversa. Prima i falsi rimborsi ferroviari, poi i messaggi finti di società autostradali, banche, corrieri, agenzie di viaggio. Ora il pretesto è la sanzione stradale, credibile perché può riguardare chiunque guidi un’auto o una moto. I truffatori copiano loghi, sigle, colori istituzionali e usano un linguaggio burocratico quanto basta. A una lettura veloce, il messaggio può sembrare vero.

Il punto chiarito dalla polizia postale è uno: la polizia non notifica verbali o sanzioni amministrative tramite sms, app di messaggistica o link inviati sul cellulare. Le comunicazioni ufficiali passano da canali formali e verificabili. È da qui che bisogna partire.

Dati personali e bancari nel mirino: cosa rischia chi clicca

Chi apre il link contenuto nello sms può trovarsi davanti a una pagina che chiede nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, email e poi, alla fine, i dati della carta o del conto. È in quel momento che il rischio diventa concreto: furto di informazioni bancarie, pagamenti non autorizzati, accessi abusivi.

In alcuni casi, come accade spesso nel phishing, alla vittima vengono chiesti anche codici temporanei inviati dalla banca, come otp o conferme di sicurezza. Dall’altra parte, il truffatore può usarli quasi subito. Bastano pochi minuti. Poi il danno compare sull’estratto conto.

Non sempre il conto viene svuotato all’istante, ma il pericolo resta. I dati raccolti possono essere usati per altre frodi, venduti in circuiti illeciti o impiegati per costruire nuovi raggiri, ancora più credibili perché basati su informazioni vere. Una finta multa, insomma, può essere solo il primo passaggio di una truffa più lunga.

Come difendersi: controlli ufficiali e campanelli d’allarme da non sottovalutare

La prima indicazione della polizia postale è chiara: non cliccare sui link presenti in messaggi sospetti e non inserire mai dati personali o bancari su pagine aperte da sms o chat. Se il testo parla di una multa non pagata, meglio fermarsi e controllare solo attraverso i canali ufficiali dell’ente indicato, digitando l’indirizzo del sito nel browser o contattando direttamente gli uffici competenti.

Occhio anche alle richieste di pagamento con scadenze troppo strette, ai testi con errori, ai siti con indirizzi strani o appena diversi da quelli ufficiali. Loghi e intestazioni non bastano a rendere autentico un messaggio: possono essere copiati in pochi secondi. Il senso dell’avviso della polizia postale è semplice: non fatevi guidare dalla fretta.

Se si è già cliccato e sono stati inseriti dati bancari, bisogna chiamare subito la propria banca, bloccare la carta se necessario e conservare il messaggio ricevuto. La segnalazione può essere inviata alla polizia postale, anche tramite i canali online dedicati. Prima ci si muove, più aumentano le possibilità di contenere il danno.