Smettila di spendere soldi per il condizionatore, questo oggetto tech abbassa subito la temperatura di 6 gradi

Una soluzione semplice, già familiare nelle zone tropicali, che oggi molte famiglie scelgono per stare meglio in casa, abbassare il caldo percepito e spendere meno rispetto al climatizzatore. Non fanno miracoli, non producono aria fredda. Ma, nelle giornate di canicola, possono diventare una risposta concreta tra comfort e risparmio energetico.

Il ventilatore a soffitto non abbassa davvero la temperatura della stanza. Non nel senso tecnico, almeno. A cambiare è la sensazione sulla pelle: le pale muovono l’aria in modo continuo, aiutano il sudore a evaporare e rendono l’ambiente più sopportabile. Soprattutto la sera, quando pareti e soffitti rilasciano il calore accumulato durante il giorno.

Secondo Stéphanie Catanzano, esperta di decorazione intervenuta nella trasmissione francese “Bonjour ! La Matinale TF1”, questi apparecchi possono ridurre il caldo percepito “da 3 a 6 gradi”. In una camera da letto o in un soggiorno esposto al sole non è poco. Non arriva una botta di freddo, come con l’aria condizionata. Piuttosto una brezza costante, dall’alto, meno secca e meno aggressiva del getto diretto di un ventilatore tradizionale.

Ventilatore a soffitto: perché fa sentire meno caldo senza raffreddare l’aria

C’è poi un vantaggio in più, molto pratico d’estate: l’aria mossa dalle pale può dare fastidio ai moscerini e alle zanzare, che tendono a evitare le correnti. Non sostituisce zanzariere o altri sistemi di protezione, sia chiaro. Però può aiutare, soprattutto nelle stanze dove si dorme con le finestre aperte. “L’aria si muove e loro fanno più fatica ad avvicinarsi”, ha spiegato Catanzano.

Il motivo che sta convincendo molti consumatori è soprattutto uno: i consumi. Secondo i dati citati da TF1 Info, i ventilatori da soffitto possono usare fino all’85% di energia in meno rispetto a un climatizzatore. La ragione è semplice: non devono raffreddare l’aria con un circuito frigorifero, ma solo far girare le pale.

La differenza si vede nelle giornate di canicola, quando il condizionatore resta acceso per ore e la bolletta sale in fretta. Un ventilatore a soffitto, invece, può restare in funzione anche di notte con un peso molto più contenuto sui consumi. In molte case diventa così una via di mezzo: non raffresca come un climatizzatore, certo, ma permette di usarlo meno o di tenere il termostato qualche grado più alto.

Anche il costo iniziale è più abbordabile. I modelli base partono, secondo il servizio di TF1, da circa 60 euro. Le versioni più silenziose, curate nel design o con luce integrata costano di più. Ma il ragionamento non si ferma al prezzo d’acquisto. Conta l’uso di tutti i giorni: una stanza ventilata per molte ore, con consumi bassi, può essere una scelta prudente per chi cerca risparmio energetico senza rinunciare al comfort.

Prima di comprare un ventilatore a soffitto, il primo dato da controllare è il livello sonoro. Per una camera da letto, gli esperti consigliano di restare sotto i 40-45 decibel. Oltre certe soglie, il ronzio può diventare fastidioso, soprattutto di notte, quando anche un rumore lieve ma continuo finisce per pesare. Sopra i 60-80 decibel, il disturbo può avvicinarsi a quello di alcuni elettrodomestici in funzione.

Altro elemento decisivo è la portata d’aria, cioè quanta aria le pale riescono a muovere in un’ora. Il servizio francese indica come riferimento almeno 6.000 metri cubi all’ora, ma il dato va sempre letto in base alla grandezza della stanza. Un soggiorno ampio non ha le stesse esigenze di una cameretta o di uno studio. E non conta solo il diametro delle pale: fanno la differenza anche motore, inclinazione e velocità disponibili.

Da valutare anche la modalità inverno, presente su diversi modelli. In questo caso la rotazione si inverte e spinge verso il basso l’aria calda che tende a fermarsi vicino al soffitto. Il calore si distribuisce meglio nella stanza e, in alcuni casi, si può usare meno il riscaldamento. Non è la prima cosa a cui si pensa quando fuori fa caldo. Ma può tornare utile anche nei mesi freddi.

Installazione sicura e design: i controlli da fare prima dell’acquisto

L’installazione non va improvvisata. Un ventilatore a soffitto pesa in genere tra 5 e 15 chili e deve essere fissato a una struttura solida, non a un semplice pannello in cartongesso o a un controsoffitto non rinforzato. Se c’è un dubbio, meglio chiamare un tecnico o un installatore esperto. Una staffa montata male può causare vibrazioni, rumori e, nei casi peggiori, problemi di sicurezza.

Attenzione anche all’equilibratura delle pale. Alcuni modelli vengono venduti con piccoli pesi proprio per correggere eventuali disallineamenti. I soffitti non sono sempre perfetti e una rotazione sbilanciata può far oscillare l’apparecchio. Va controllata anche l’altezza della stanza: con soffitti standard intorno ai 2,30 metri serve un supporto diverso rispetto a locali più alti, dove può essere necessaria un’asta di prolunga.

Sul piano estetico, la scelta è molto più ampia di un tempo. Restano i modelli con grandi pale in legno, ma ci sono anche versioni in plastica leggera, apparecchi con LED integrati, telecomando e più velocità. Alcune aziende propongono ventilatori in legno certificato o con pale retrattili, pensati per integrarsi nell’arredo quasi come una lampada. Alla fine, però, la priorità resta pratica: deve muovere bene l’aria, fare poco rumore e restare stabile. Soprattutto quando il caldo torna a farsi sentire.