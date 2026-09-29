Smetti di usare la modalità "Non disturbare" di notte e attiva invece questa impostazione

Succede spesso: il telefono resta sul comodino, arriva una vibrazione, si illumina il display, si controlla un messaggio e da lì si finisce sui social. Il tema, rilanciato in questi giorni da alcune testate tech statunitensi, tocca una routine molto comune. Gli esperti del sonno consigliano da tempo di limitare gli schermi prima di andare a letto. Ma, nella pratica, non sempre servono app complicate o impostazioni nascoste. A volte basta premere un interruttore: quello della modalità aereo.

La funzione “Non disturbare” resta comoda. Permette di filtrare notifiche, chiamate e messaggi scegliendo contatti, app e orari. Su iPhone e Android si può adattare a diversi momenti della giornata, dal lavoro alla guida fino al sonno. Lascia passare ciò che viene considerato urgente. Utile, certo. Ma non è una vera disconnessione.

Il nodo è qui. Con il “Non disturbare”, alcune notifiche prioritarie possono comunque comparire. Le chiamate ripetute dallo stesso numero possono superare il filtro. E in certi casi chi scrive può provare a far arrivare comunque l’avviso, con opzioni come “avvisa comunque”. È una sicurezza in caso di emergenza, ma nella vita di tutti i giorni può diventare l’ennesima interruzione. “Lo avevo silenziato, eppure lo schermo si è acceso”: una scena familiare a molti.

Poi c’è il lato meno tecnico, forse il più importante. Sapere che il telefono è ancora collegato alla rete, alle chat e alle app rende più facile cedere al controllo continuo. Una notifica vista di sfuggita, un messaggio letto a metà, un social aperto “per due minuti”. E il sonno, intanto, salta.

Modalità aereo prima di dormire: cosa blocca davvero e cosa resta attivo

La modalità aereo agisce in modo più deciso. Spegne la connessione alla rete cellulare e impedisce al telefono di ricevere chiamate tradizionali, Sms e dati mobili. In pratica, lo smartphone smette di cercare il segnale dell’operatore. Per la parte telefonica, resta isolato. Non è una scelta drastica: è una pausa.

Uno smartphone in modalità aereo sul comodino accanto alla sveglia, per ridurre distrazioni e notifiche durante la notte.

Questo non vuol dire che il telefono diventi inutile. Le funzioni già presenti sul dispositivo restano disponibili. Si possono leggere note salvate, ascoltare audio scaricati, usare app offline e, soprattutto, tenere attiva la sveglia. Per molti è il punto decisivo, visto che lo smartphone ha preso da anni il posto della vecchia radiosveglia sul comodino.

C’è però un dettaglio da non trascurare. Su molti smartphone moderni, dopo aver attivato la modalità aereo, Wi-Fi e Bluetooth possono essere riaccesi manualmente. In alcuni casi il telefono ricorda anche l’ultima scelta fatta dall’utente. Quindi, se l’obiettivo è passare una notte senza interruzioni, meglio controllare che siano davvero spenti.

Sveglie, Wi-Fi e Bluetooth: cosa controllare prima di andare a letto

La prima verifica riguarda la sveglia dello smartphone. Su iOS e Android, di norma, gli allarmi impostati nell’app Orologio continuano a suonare anche con la modalità aereo attiva. Prima di affidarsi del tutto a questa nuova abitudine, però, conviene fare una prova: impostare una sveglia a pochi minuti, attivare la modalità aereo e controllare che funzioni. Un gesto semplice, soprattutto per chi al mattino ha turni, treni o lezioni.

Poi ci sono Wi-Fi e Bluetooth. Se il Wi-Fi resta acceso, possono arrivare messaggi tramite app, chiamate via Internet o notifiche push, a seconda delle impostazioni. Se il Bluetooth resta attivo, il telefono può continuare a collegarsi a smartwatch, auricolari o altri dispositivi vicini. Nulla di grave, ma il silenzio rischia di non essere totale.

Chi usa uno smartwatch dovrebbe fare un controllo in più. Alcuni orologi continuano a mostrare promemoria, vibrazioni o avvisi legati a salute e calendario anche quando il telefono è parzialmente isolato. Meglio decidere prima cosa lasciare attivo: allarme, monitoraggio del sonno, eventuali chiamate di emergenza. Il resto può aspettare fino al mattino.

Meno distrazioni e più batteria: perché può aiutare sonno e telefono

Il primo vantaggio della modalità aereo di notte è semplice: meno distrazioni. Niente chiamate comuni, niente dati mobili, meno occasioni per sbloccare lo schermo e rientrare nel giro di messaggi, video brevi e notifiche. Non cura l’insonnia e non sostituisce il parere di un medico quando i disturbi del sonno continuano, ma può aiutare a creare una routine più ordinata.

C’è anche un beneficio per la batteria del telefono. Di notte, soprattutto in casa e nelle zone dove il segnale è debole, lo smartphone consuma energia per cercare e mantenere la connessione alla rete cellulare. Con la modalità aereo, questa attività si ferma e il consumo tende a calare. La differenza cambia in base al modello, alla copertura e alle app installate, ma molti utenti la notano dopo qualche giorno.

In fondo, la scelta è meno tecnologica di quanto sembri. Attivare la modalità aereo prima di dormire significa mettere un confine netto tra il tempo connesso e il tempo del riposo. Non serve spegnere il telefono, né rinunciare alla sveglia. Basta controllare due impostazioni, appoggiare lo smartphone lontano dal cuscino e lasciarlo lì. Per una notte più tranquilla, spesso, è già abbastanza.