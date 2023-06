Smartwatch Galaxy Watch5 al suo MINIMO STORICO: solo per OGGI!

Sei alla disperata ricerca di un orologio intelligente di alta qualità per il tuo fitness e per la tua vita quotidiana? Oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon è disponibile il SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5 scontato del 36%, quindi a soli 211,04€!

Si tratta del prezzo minimo storico dell’accessorio perfetto per chiunque voglia monitorare la propria attività fisica e migliorare il proprio benessere. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre: l’offertona è limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro!

SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5: alleato perfetto per i tuoi allenamenti

Il SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5 ha un display AMOLED da 1,2 pollici con una risoluzione di 360 x 360 pixel, che offre un’immagine nitida e di alta qualità. Inoltre, dispone di una capacità di memoria di 8 GB e 1,5 GB di RAM, il che significa che puoi archiviare facilmente tutte le tue canzoni preferite e le app di cui hai bisogno.

Ma ciò che rende il SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5 veramente speciale è la sua capacità di monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere. Ha un sensore di battito cardiaco, un GPS integrato e un sensore di ossigeno nelsangue, che ti permettono di tenere traccia dei tuoi allenamenti, delle tue attività quotidiane e del tuo stato di salute in generale. Ha anche una funzione di monitoraggio del sonno, che ti aiuta a monitorare la qualità del tuo sonno e a migliorarlo.

Il SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5 è anche dotato di tecnologia avanzata per la connettività. Ha il supporto per il Wi-Fi, il Bluetooth e il NFC, il che significa che puoi connetterlo facilmente ai tuoi dispositivi preferiti e utilizzarlo per effettuare pagamenti senza contatto. Ha una durata della batteria di oltre un giorno e mezzo, il che significa che non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. Per finire il suo design è elegante e moderno, oltre ad essere super leggero quindi perfetto per qualsiasi outfit o attività.

Ad oggi su Amazon il SAMSUNG Smartwatch Galaxy Watch5 è disponibile con uno sconto bomba del 36%, quindi a soli 211,04€. Si tratta del suo prezzo minimo storico quindi l’occasione è davvero da non perdere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.