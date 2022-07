Smartwatch Fitbit in sconto TOP al Prime Day 2022: i migliori

Costituiscono un’ottima alternativa low-cost al più blasonato Apple Watch, e in occasione del Prime Day 2022 sono in promozione fino a -44%. Ecco tutti gli Smartwatch Fitbit più scontati di questa due giorni di shopping frenetico, in ordine di sconto dal più conveniente.

Fitbit Inspire 2

Il Fitbit Inspire 2 è un tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium. Include rilevazione continua del Battito Cardiaco, tracker sonno e vanta una durata della batteria fino a 10 giorni.



Fitbit Inspire 2 costa 44,9€ invece di 79,99€ pari a uno sconto del 44%. Allo stesso prezzo anche la versione bianca.

Fitbit Charge 5

Il Fitbit Charge 5 è un Tracker di attività molto sofisticato. Vanta ben 7 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri. Include inoltre funzionalità di Elettrocardiogramma, gestione dello stress, scansione EDA, ossigenazione del sangue, sensore di temperatura corporea e monitoraggio della salute femminile.

Include 6 Mesi di abbonamento Premium e costa 104,9€ invece di 179,95€ . Sono scontate anche la versione Blu e quella Bianca allo stesso prezzo.

Fitbit Versa 3

È l’anti-Apple Watch di Fitbit, perché include tantissime funzionalità che si trovano anche nella controparte Apple. Il Fitbit Versa 3 vanta più di 6 giorni di autonomia con ricarica rapida; include un GPS integrato per allenarsi anche senza smartphone.

Include rilevazione continua del battito cardiaco, riproduzione musicale in locale, e perfino l’Assistente Google o Amazon Alexa integrata. Costa 139,9€ invece di 229,95€ e allo stesso prezzo è scontata anche la versione Blue Navy, quella Nera e quella Soft Gold.

Fitbit Luxe