Cercavamo un prodotto paragonabile ad Apple Watch per potenza e prestazioni, con interfaccia fluida, un supporto decente ad Alexa e alla domotica, una lunga autonomia, GPS e allenamenti, e telefonate vivavoce, perfettamente compatibile con iPhone. E dopo tante ricerche (e un prodotto rimandato indietro), l’abbiamo trovato. L’Amazfit GTR3 Pro è anche scontato: costa solo 169€ con un Coupon.

Apple Watch è indubbiamente lo smartwatch migliore da affiancare ad iPhone, e fin qui siamo tutti d’accordo. Ma a nostro giudizio soffre di alcuni problemi giganteschi che lo rendono molto sgradevole. Innanzitutto, un’autonomia inaccettabile per un orologio. E in secondo luogo, un design squadrato che non ci è mai andato troppo a genio. Infine, Siri è quel che è, e francamente è l’assistente vocale più inutile con cui abbiamo a che fare.

Per questo, e da anni, cercavamo un’alternativa ad Apple Watch che rispettasse le seguenti caratteristiche:

Compatibilità perfetta con iPhone (altri smartwatch sono scarsamente ottimizzati per iOS, e hanno feature in esclusiva solo per Android)

Autonomia di almeno 1 settimana, perché ci rifiutiamo di togliere l’orologio ogni santo giorno per ricaricarlo.

Assistente vocale Alexa, con un funzionamento affidabile (diciamo così perché su alcuni modelli spesso Alexa funziona una volta su 4)

Chiamate in vivavoce per poter rispondere al volo senza tirar fuori iPhone.

Schermo adeguato e leggibile, interfaccia fluida, sicurezza.

Buon supporto a allenamenti .

Sembra incredibile, ma sono due anni che aspettiamo un prodotto simile. E dopo aver rimandato indietro lo Xiaomi Watch S1 (bellissimo ma privo di supporto ad Alexa su iOS, almeno al tempo in cui l’abbiamo testato), alla fine la scelta è ricaduta sull’Amazfit GTR3 Pro che tra l’altro è anche a un ottimo prezzo. E mai scelta fu più azzeccata.

Finalmente uno smartwatch non Apple che funziona in modo decente anche su iPhone e che ha offre anche tantissimo: respirazione, ossigenazione sangue, respirazione, monitoraggio sonno e molto altro. E con un coupon da 30€, costa ancora meno: lo compri a 169€ con spedizioni rapide Amazon Prime. Possiamo solo consigliarlo a chiunque cerchi una buona alternativa ad un ottimo prezzo.