Il trucco "della batteria" che migliora di molto il segnale Wi-Fi del telefono

A casa capita più spesso di quanto si pensi: lo smartphone non prende, il Wi-Fi è debole, la videochiamata salta proprio nella stanza dove serve di più. Non succede solo in villette isolate o ai piani bassi. Anche in condomìni di città, mansarde, studi domestici e case con pareti spesse bastano pochi metri per passare da una connessione stabile a una pagina che non si apre. Colpa di muri, router messi nel punto sbagliato, impostazioni di rete da rivedere e, a volte, anche di una batteria usurata.

Mappare la casa: stanze, pareti e ostacoli che fanno crollare il segnale

Il primo controllo è banale, ma spesso è quello che nessuno fa: girare per casa con lo smartphone in mano e guardare come cambiano le tacche della rete mobile o l’icona del Wi-Fi. In cucina prende, in camera no. Vicino alla finestra migliora. Dietro una parete portante peggiora. Sono segnali da non ignorare, perché la copertura non arriva ovunque allo stesso modo. Il segnale può essere assorbito o deviato da cemento armato, porte blindate, specchi, mobili ingombranti, acquari, elettrodomestici e scaffali pieni.

Chi lavora in videochiamata lo sa bene: “Al tavolo del soggiorno cade tutto, vicino al corridoio invece regge”. La prova più utile è segnare, anche solo a mente o su una piantina, le zone con segnale migliore e quelle dove la ricezione crolla. Per il traffico dati mobile, una finestra verso l’esterno può cambiare molto. Per il segnale Wi-Fi, invece, contano soprattutto la distanza dal router e quanti ostacoli ci sono tra modem e telefono.

Dalla custodia alla batteria: i controlli da fare prima di cambiare operatore

Prima di pensare a un nuovo operatore o a un altro modem, conviene partire dal telefono. Una custodia dello smartphone molto spessa, con parti metalliche o magnetiche, può disturbare la ricezione, soprattutto se il dispositivo si trova già in una zona poco coperta della casa. Il controllo richiede pochi secondi: si toglie la cover, si aspetta un momento e si verifica se il segnale del telefono migliora. Con cover in gomma, pelle o plastica succede meno spesso, ma non è impossibile se l’accessorio è rigido o copre male le antenne.

Poi c’è il famoso trucco della batteria. Non è magia, è manutenzione. Una batteria deteriorata può rendere lo smartphone meno stabile: prestazioni che calano, surriscaldamento, risparmio energetico troppo aggressivo e, in alcuni casi, connessioni meno affidabili. Questo non vuol dire che ogni problema di ricezione Wi-Fi dipenda dalla batteria. Però, se il telefono si scarica troppo in fretta, si spegne al 20% o scalda molto durante una chiamata, vale la pena controllarne lo stato nelle impostazioni. Su molti Android e iPhone si trovano indicazioni sulla salute della batteria. Se i valori sono bassi, un centro assistenza può dire se la sostituzione serve davvero.

Riavvio, modalità aereo e rete mobile: le mosse rapide contro la scarsa ricezione

Quando il problema compare di colpo, magari dopo ore di utilizzo o dopo essersi spostati da una stanza all’altra, la prima cosa da fare resta il riavvio dello smartphone. Spegnere e riaccendere chiude connessioni rimaste bloccate, aggiorna l’aggancio alla cella mobile e ristabilisce il collegamento con il router Wi-Fi. Ancora più veloce è la modalità aereo: si attiva per qualche secondo, poi si disattiva. Il telefono interrompe tutte le connessioni radio e prova a ripartire da zero.

Se il segnale resta debole, bisogna passare alle impostazioni di rete. Uno smartphone recente può essere impostato sul 5G, ma dentro casa quel segnale non sempre arriva bene in tutte le stanze. A volte passare temporaneamente al 4G rende la connessione più stabile, soprattutto al chiuso. Lo stesso vale per il Wi-Fi: se il router usa sia la banda a 2,4 GHz sia quella a 5 GHz, la prima copre meglio le distanze e attraversa più facilmente le pareti; la seconda è più veloce, ma soffre di più gli ostacoli. Da controllare anche gli aggiornamenti del sistema operativo: un software troppo vecchio può gestire male reti nuove, sicurezza e modem recenti.

Amplificatori, femtocelle e Wi-Fi: quando servono aiuti esterni per le zone morte

Se dopo prove, riavvii e controlli sulla batteria del telefono il problema non cambia, può essere la casa ad avere bisogno di un intervento. Per il Wi-Fi domestico, la prima mossa è sistemare meglio il router: meglio in una posizione centrale, sollevato da terra, lontano da muri spessi, forni a microonde e angoli chiusi. Se non basta, si può ricorrere a ripetitori Wi-Fi, sistemi mesh o access point collegati via cavo, utili per portare copertura nelle stanze più lontane.

Per la rete mobile, invece, bisogna fare più attenzione. Amplificatori di segnale e femtocelle possono aiutare dove la ricezione è scarsa, ma vanno scelti e installati seguendo le regole e le indicazioni dell’operatore. La femtocella funziona come una piccola stazione radio domestica collegata alla linea Internet: permette allo smartphone di agganciarsi per chiamate, messaggi e navigazione. Non serve sempre. Ma nelle zone morte, quelle in cui il telefono perde campo ogni sera nello stesso punto del divano, può trasformare una connessione incerta in un uso quotidiano finalmente normale.