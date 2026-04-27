Smartphone, ritorno al futuro con la tastiera fisica: tutti i plus (imperdibili) dell’ultima frontiera della telefonia

C’è una fascia di utenti che non ha mai davvero accettato fino in fondo la scomparsa delle tastiere fisiche dagli smartphone.

Non si tratta solo di nostalgia, ma di un’abitudine concreta: scrivere velocemente, senza guardare troppo lo schermo, con un feedback reale sotto le dita. È proprio su questa esigenza che Unihertz ha deciso di costruire il suo nuovo dispositivo, il Titan 2 Elite, riportando in scena un formato che sembrava definitivamente archiviato.

Il richiamo è evidente e inevitabile: l’epoca di BlackBerry non è stata dimenticata, soprattutto da chi utilizzava lo smartphone come vero strumento di lavoro. Ma il Titan 2 Elite non si limita a replicare quel modello, prova piuttosto ad adattarlo alle esigenze attuali, mantenendo la tastiera fisica QWERTY come elemento centrale ma circondandola di hardware aggiornato.

La prima cosa che colpisce è proprio la tastiera. Retroilluminata, con un feedback deciso e una superficie che permette anche lo scroll touch, rappresenta il cuore dell’esperienza. Non è una copia perfetta delle soluzioni viste in passato, ma ne richiama chiaramente la filosofia, puntando su precisione e velocità.

Per chi scrive molto, tra email, messaggi o documenti, questo tipo di interazione cambia radicalmente il rapporto con il dispositivo. In un panorama dominato da touchscreen sempre più grandi, il Titan 2 Elite propone una strada alternativa, più concreta e, per alcuni, decisamente più efficiente.

Specifiche da smartphone moderno

Attorno alla tastiera, però, non c’è un dispositivo ancorato al passato. Il Titan 2 Elite si presenta con una scheda tecnica che guarda al presente: display AMOLED da 4,03 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.600 nit, numeri che lo rendono perfettamente utilizzabile anche all’aperto.

Sul fronte fotografico troviamo una doppia fotocamera da 50 megapixel, con uno zoom che arriva fino a 20x. La dotazione comprende 12 GB di RAM, una batteria da 4.050 mAh con ricarica a 33W e certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, che lo rendono resistente sia all’acqua che agli urti. Non manca il supporto eSIM e un tasto programmabile, pensato per personalizzare l’esperienza d’uso.

Il sistema operativo è Android 16, con una promessa che colpisce più di tutte: aggiornamenti garantiti fino ad Android 20 e patch di sicurezza fino al 2031. Un impegno che, soprattutto nella fascia di prezzo in cui si colloca, resta ancora raro nel mondo Android.

Il Titan 2 Elite è stato lanciato su Kickstarter a circa 340 euro nella versione base con chip Dimensity 7400. Il dato più interessante, però, non è tanto il prezzo quanto la risposta del pubblico: obiettivo raggiunto in appena 11 minuti e oltre 3 milioni di dollari raccolti in breve tempo.

Numeri che raccontano una realtà spesso sottovalutata. Esiste ancora una domanda concreta per dispositivi diversi dagli standard attuali, soprattutto tra professionisti, appassionati e utenti che cercano produttività più che intrattenimento.

Le consegne sono previste per giugno 2026, e sarà solo con l’uso quotidiano che si capirà se questo ritorno alla tastiera fisica potrà davvero ritagliarsi uno spazio stabile nel mercato.

Per ora, però, il segnale è chiaro: non tutto ciò che è stato superato dalla tecnologia è necessariamente dimenticato. In alcuni casi, come questo, può semplicemente tornare con una forma nuova, più consapevole e forse più adatta a chi non ha mai smesso di cercare un certo modo di usare lo smartphone.