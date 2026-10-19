Smartphone nuovi già infettati: disastro per gli utenti che li hanno acquistati

A finire sotto osservazione sono soprattutto modelli a basso costo, venduti online o attraverso canali poco tracciabili. Telefoni all’apparenza integri, confezione chiusa, ma già manomessi.

La storia dei telefoni Android infetti all’origine è venuta fuori dopo una serie di segnalazioni: pubblicità comparse senza motivo, app sconosciute installate subito dopo il primo avvio, traffico dati anomalo anche su dispositivi appena configurati. A quel punto gli analisti hanno iniziato a guardare più a fondo. E nel firmware installato di fabbrica hanno trovato componenti malevoli già presenti nel sistema.

Secondo le prime verifiche, il problema non toccherebbe i grandi marchi venduti attraverso canali ufficiali. Riguarderebbe invece una fascia di smartphone economici, spesso commercializzati con nomi poco noti e basati su piattaforme hardware condivise. In diversi casi, ha spiegato un analista coinvolto nei controlli, “l’utente non aveva scaricato nulla: il codice era lì, nel dispositivo, prima della consegna”. Un dettaglio pesante, perché rende l’infezione quasi invisibile per chi compra.

Il fenomeno è stato rilevato in oltre 150 Paesi. A favorirne la diffusione sono stati il commercio online, i marketplace internazionali e lotti di telefoni destinati a mercati diversi. Le autorità nazionali, per ora, non hanno indicato un numero complessivo di apparecchi coinvolti. Le società di sicurezza parlano però di un’operazione ampia, distribuita e pensata per restare sotto traccia.

Come agisce il malware e quali dati può sottrarre

Il malware preinstallato lavora in profondità. Spesso ha più permessi di una normale app scaricata dall’utente. Può avviarsi insieme al telefono, nascondere alcune attività e comunicare con server remoti senza mostrare avvisi evidenti. In altre parole: il telefono sembra nuovo. Ma non lo è davvero.

Verifica in laboratorio di smartphone nuovi collegati a strumenti diagnostici, nel contesto dei casi di malware preinstallato.

Gli esperti hanno individuato funzioni diverse a seconda delle varianti. Alcune installano app in silenzio. Altre aprono pagine pubblicitarie, generano clic fraudolenti, attivano servizi a pagamento o raccolgono informazioni sul dispositivo. In certi casi il rischio riguarda anche dati personali, identificativi del telefono, posizione approssimativa, elenco delle app installate e credenziali inserite in spazi non protetti.

Il punto più delicato è la persistenza. Se il codice malevolo si trova nel firmware Android, il semplice ripristino alle impostazioni di fabbrica può non bastare. L’utente cancella foto, chat e app, riavvia il telefono, ma il componente infetto può ricomparire. “È come cambiare serratura lasciando aperta una porta sul retro”, ha raccontato un tecnico che segue casi di compromissione su dispositivi mobili.

La filiera sotto accusa: produzione, firmware e controlli insufficienti

Al centro del caso c’è la catena di fornitura degli smartphone: produttori, assemblatori, sviluppatori del firmware, rivenditori e intermediari. Nei modelli più economici, soprattutto quando vengono prodotti in grandi quantità e con margini ridotti, il software di base può passare di mano più volte prima della vendita. È lì, secondo gli esperti, che si apre la falla.

In alcuni casi il malware potrebbe essere stato inserito durante la preparazione del sistema operativo personalizzato. In altri, attraverso immagini firmware alterate e poi caricate su interi lotti. Non sempre è chiaro chi abbia materialmente introdotto il codice. Ed è proprio questo il nodo: quando la filiera è poco trasparente, ricostruire passaggi e responsabilità diventa lento, a volte quasi impossibile.

Le società di cybersecurity chiedono controlli più rigidi sui firmware, firme digitali verificabili e maggiore chiarezza da parte dei produttori. Anche i marketplace finiscono sotto osservazione: la vendita di smartphone low cost tramite negozi terzi rende difficile distinguere tra prodotti sicuri, stock paralleli e dispositivi manipolati. Un telefono da poche decine di euro può sembrare un affare. In alcuni casi, però, il prezzo basso nasconde costi che non si vedono.

Cosa fare subito: controlli, aggiornamenti e segnali da non ignorare

Chi ha acquistato da poco uno smartphone Android economico dovrebbe partire dagli aggiornamenti di sistema, installando solo patch arrivate dal canale ufficiale del produttore. Meglio controllare anche le app presenti al primo avvio, i permessi concessi, il consumo anomalo di batteria e dati mobili. Se compaiono applicazioni sconosciute che non si possono rimuovere, il segnale non va sottovalutato.

Gli esperti consigliano di usare strumenti di sicurezza affidabili, verificare il numero di modello, cercare eventuali segnalazioni online e comprare, quando possibile, da rivenditori tracciabili. Se il sospetto è concreto, soprattutto quando sul dispositivo ci sono home banking, documenti, email di lavoro o account aziendali, è prudente smettere di usarlo per attività sensibili e rivolgersi all’assistenza.

Non tutti i telefoni economici sono pericolosi. E non ogni rallentamento significa infezione. Ma il caso dei dispositivi già infetti prima della vendita mostra una cosa ormai evidente: la sicurezza non comincia quando l’utente scarica la prima app. Comincia molto prima, in fabbrica, nel firmware e nei controlli che precedono l’arrivo dello smartphone nella scatola.