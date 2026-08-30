Se lo smartphone non si ricarica più bene non devi sostituirlo, il trucco è facile e anche gratis

Quando lo smartphone non si ricarica più bene, la prima tentazione è pensare al peggio: batteria da cambiare, caricatore rotto, magari telefono ormai da sostituire. Non sempre è così. Molto spesso il guaio è più banale: una porta di ricarica sporca, piena di polvere e lanugine, che impedisce al cavo di fare contatto come dovrebbe. Succede a casa, in ufficio, la sera sul comodino. E in molti casi si risolve con una pulizia fatta con calma, senza spendere nulla, ma sempre a telefono spento.

Ricarica assente, lenta o a singhiozzo: i segnali da non ignorare

Il primo segnale è evidente: si collega il caricabatterie, ma lo smartphone non si ricarica. Nessuna icona sul display, nessun suono, nessun cambio di percentuale. Altre volte la ricarica parte, poi si ferma dopo pochi secondi, riprende e si interrompe di nuovo. Il classico problema che si scopre tardi, magari dopo mezz’ora, quando la batteria è rimasta ferma allo stesso punto.

C’è poi la ricarica lenta, anche con un alimentatore funzionante e un cavo in buono stato. Il connettore sembra inserito, ma non arriva davvero fino in fondo. A volte dà proprio la sensazione di “ballare” dentro la porta USB-C o Lightning, come raccontano spesso gli utenti nei centri assistenza.

Prima di pensare a una batteria da sostituire, meglio fare una prova semplice: cambiare cavo, controllare la presa e vedere se lo spinotto entra bene. Se tutto il resto funziona, il sospetto diventa uno: la porta. Piccola, sempre aperta, sempre esposta.

Polvere e lanugine nel connettore: ecco perché la ricarica si blocca

La porta di ricarica dello smartphone è una fessura minuscola, ma raccoglie più sporco di quanto si creda. In tasca finiscono lanugine, polvere, briciole sottili, residui di tessuto. In borsa non va meglio: cosmetici, sabbia, pezzetti di carta possono infilarsi proprio lì, senza che nessuno se ne accorga.

Giorno dopo giorno, questi residui si schiacciano sul fondo del connettore. Non è solo sporco superficiale: diventa una specie di tappo. Lo spinotto entra, ma non abbastanza per toccare bene i contatti interni. Da qui la ricarica intermittente, lenta o del tutto assente.

Può succedere più facilmente con telefoni usati senza cover con tappo antipolvere, ma nessun modello è davvero al sicuro. Android o iPhone cambia poco. Le porte moderne sono resistenti, certo, ma non sono fatte per sopportare per mesi detriti spinti ogni giorno più in fondo dal cavo.

Pulire la porta con uno stuzzicadenti: pochi passaggi, ma a telefono spento

Se il problema è lo sporco, il rimedio più semplice è la pulizia della porta di ricarica con uno stuzzicadenti in legno o in plastica. Prima, però, bisogna spegnere del tutto il telefono. Non basta bloccare lo schermo: deve essere spento. È una precauzione importante per ridurre il rischio di danni ai contatti.

A quel punto conviene illuminare la porta con una piccola torcia e guardare bene all’interno. Con la punta dello stuzzicadenti si toglie prima lo sporco più vicino all’ingresso, senza spingere. Poi, con movimenti leggeri, si prova a sollevare la lanugine accumulata sul fondo. Qui serve pazienza, non forza.

Se il materiale è compatto, può uscire in piccoli fiocchi grigi o scuri. È normale. Una volta liberato il connettore, si può soffiare piano oppure usare una pompetta ad aria manuale, senza getti violenti. Poi si riaccende lo smartphone e si collega il caricatore. Se il cavo entra meglio e la ricarica parte subito, quasi certamente il problema era proprio quello.

Cosa non fare e le abitudini utili per evitare che succeda di nuovo

L’errore più comune è infilare nella porta oggetti metallici: aghi, graffette, forcine. Sembrano adatti perché sono sottili, ma possono piegare i contatti della porta USB-C o Lightning. E se il dispositivo è acceso, aumenta anche il rischio di corto circuito. Meglio lasciar perdere, sempre.

Attenzione anche all’aria compressa. Un getto troppo forte può spingere lo sporco ancora più in fondo o creare condensa, soprattutto se la bomboletta viene inclinata. Se la porta di ricarica sporca non si libera con uno stuzzicadenti e movimenti delicati, è meglio rivolgersi a un tecnico, soprattutto se il telefono è ancora in garanzia.

Per evitare nuovi accumuli bastano poche abitudini. Passare ogni tanto un panno in microfibra sul telefono, controllare la fessura del connettore, non tenerlo in tasche piene di polvere o briciole. Chi lavora in luoghi molto polverosi può usare una cover con protezione per la porta.

C’è anche un tema di igiene, spesso dimenticato: lo smartphone viene appoggiato ovunque e poi portato vicino al viso. Pulirlo con regolarità, senza liquidi aggressivi e senza improvvisare, fa bene al dispositivo e a chi lo usa ogni giorno. E può evitare una riparazione inutile.