Smartphone nella carta stagnola: il nuovo trucco è diventato virale sul web

Lo indicano alcuni test tecnici nata per capire se il vecchio trucco dell’alluminio riesca davvero a fermare il tracciamento del cellulare. La risposta è meno secca di quanto si legga spesso online: c’entrano le onde radio, certo, ma anche un dettaglio molto concreto. Il telefono non va coperto “alla buona”.

Nel primo test, il telefono è stato avvolto con un solo strato sottile di carta stagnola, con qualche piccola apertura rimasta lungo i bordi. Il risultato è stato piuttosto netto: con “Trova il mio dispositivo” di Google, il cellulare risultava ancora localizzabile e poteva anche squillare da remoto. Insomma, non era affatto isolato.

A saltare, in quella fase, è stato soprattutto il Bluetooth, che non compariva più tra i dispositivi vicini. La rete mobile e la localizzazione, invece, continuavano a funzionare. “Una sola pellicola non crea una barriera completa”, ha spiegato il divulgatore tecnologico Ray Malik, richiamando il principio fisico alla base del fenomeno. Tradotto: il trucco può avere un effetto, ma non nella versione sbrigativa che spesso circola nei video online.

Doppio strato e fessure sigillate: quando spariscono rete, WiFi e Bluetooth

La situazione cambia quando sullo smartphone viene aggiunto un secondo strato di alluminio, facendo più attenzione a chiudere bene le fessure. Solo a quel punto, secondo la prova, il dispositivo perde insieme copertura mobile, WiFi e Bluetooth. Le chiamate non arrivano, i messaggi non vengono consegnati in tempo reale e le app di tracciamento mostrano soltanto l’ultima posizione registrata prima dell’isolamento.

Uno smartphone avvolto nella carta stagnola durante un test pratico per capire quanto la schermatura blocchi segnale e tracciamento.

Il punto decisivo, più ancora del materiale, è la continuità della barriera. Una piega aperta, un angolo chiuso male, una copertura troppo sottile: basta poco perché una parte del segnale radio riesca ancora a passare. Con un involucro più spesso e ben chiuso, invece, il telefono resta fuori dalle reti. Per chi prova a chiamare, l’effetto è semplice: la linea cade oppure il cellulare risulta non raggiungibile. Dentro l’involucro, però, lo smartphone resta acceso.

La spiegazione fisica: come la gabbia di Faraday blocca le onde radio

Il motivo per cui la carta stagnola può disturbare lo smartphone sta nel modo in cui funzionano le comunicazioni senza fili. Rete mobile, WiFi, Bluetooth e GPS usano onde elettromagnetiche di radiofrequenza, che viaggiano tra antenne, router, satelliti e dispositivi. L’alluminio, essendo un conduttore elettrico, tende ad assorbire e riflettere queste onde, impedendo loro di raggiungere le antenne interne del telefono.

È lo stesso principio della gabbia di Faraday, una struttura conduttrice che scherma l’interno dai campi elettromagnetici esterni. Non serve pensare a un laboratorio: un esempio di casa è il forno a microonde, costruito proprio per trattenere le onde al suo interno. Nel caso del telefono avvolto nell’alluminio, il meccanismo viene usato al contrario: si cerca di non far entrare le onde esterne e di non far uscire quelle del dispositivo. Se la schermatura è completa, il cellulare smette di comunicare con le reti.

Questo però non vuol dire che l’alluminio “cancelli” il telefono dal mondo digitale. Lo rende soltanto non raggiungibile per un certo periodo. La differenza è importante: la posizione in tempo reale può non aggiornarsi, ma la cronologia precedente resta disponibile ai servizi e alle app che l’avevano già raccolta, in base ai permessi concessi dall’utente.

Modo aereo, spegnimento e ultimo segnale: le alternative e i limiti contro il tracciamento

Nella pratica, avvolgere un cellulare nella carta stagnola è più scomodo che utile. Se lo scopo è interrompere le connessioni, il modo aereo è una strada molto più semplice: disattiva la rete mobile e, su molti dispositivi, anche le altre comunicazioni wireless. C’è però un punto da verificare. Su diversi modelli recenti, WiFi e Bluetooth possono restare attivi o essere riattivati anche con il modo aereo inserito. Per questo vanno spenti a mano.

La soluzione più diretta resta lo spegnimento dello smartphone. Senza alimentazione, il dispositivo non trasmette dati, non riceve chiamate e non aggiorna la posizione. Anche qui, però, c’è un limite: l’ultima cella telefonica agganciata, l’ultimo accesso WiFi o l’ultima posizione GPS registrata possono restare memorizzati nei servizi collegati. Non è una sparizione, è una disconnessione.

Il trucco della carta stagnola, quindi, funziona solo se fatto con cura: più strati, chiusura compatta, nessuna fessura. Per bloccare davvero segnale e tracciamento in tempo reale, il principio fisico c’è. Ma nella vita di tutti i giorni bastano spesso soluzioni meno scenografiche: controllare le impostazioni, disattivare le connessioni oppure spegnere il telefono.