Il tuo smartphone ha un metal detector integrato: ma solo pochi lo utilizzano effettivamente

Il tuo smartphone può comportarsi come un piccolo metal detector, almeno in alcune situazioni. Dentro molti telefoni iOS e Android c’è infatti un magnetometro, il sensore utilizzato per bussola, mappe e orientamento, che può anche rilevare variazioni del campo magnetico provocate da alcuni oggetti metallici.

Non si tratta di una funzione segreta né di un sostituto dei cercametalli professionali. È piuttosto un uso alternativo di un sensore già presente nel telefono, utile soprattutto a distanza ravvicinata e con materiali capaci di alterare il campo magnetico.

Il magnetometro nello smartphone: a cosa serve davvero

Dentro molti smartphone moderni c’è un sensore chiamato magnetometro. È quello che permette alla bussola digitale di capire dove si trovano nord e sud e aiuta le app di navigazione a orientare correttamente la mappa.

Lavora insieme ad accelerometro, giroscopio e, su alcuni modelli, barometro. Questi sensori permettono al telefono di interpretare movimenti, inclinazione e posizione nello spazio.

Il magnetometro misura il campo magnetico lungo tre assi, normalmente indicati come X, Y e Z. Il sistema operativo utilizza poi questi valori per ricavare una direzione e aggiornare la bussola sullo schermo.

Come il telefono riesce a rilevare alcuni oggetti metallici

Il passaggio da bussola digitale a piccolo cercametalli avviene quando un oggetto vicino altera il campo magnetico misurato dal sensore.

In condizioni normali, la lettura del campo terrestre rimane relativamente stabile. Se però si avvicina un oggetto ferromagnetico, un magnete o un componente capace di produrre una forte perturbazione, il valore registrato dal telefono può cambiare rapidamente.

Il telefono, però, non “vede” direttamente il metallo. Registra semplicemente un’anomalia magnetica. È una differenza importante rispetto ai metal detector veri e propri.

Un altoparlante, per esempio, può produrre una variazione molto evidente grazie al magnete interno. Un piccolo oggetto metallico, invece, potrebbe non essere rilevato affatto. Contano materiale, dimensioni, distanza dal telefono e posizione del sensore.

Le app che trasformano lo smartphone in un piccolo cercametalli

Su Google Play Store e App Store sono disponibili diverse applicazioni che utilizzano il magnetometro come metal detector per smartphone. In genere mostrano un valore numerico, una barra o un indicatore che cambia quando il sensore registra una variazione significativa.

Alcune aggiungono anche vibrazioni o segnali sonori. Il funzionamento è semplice: si apre l’app, si calibra il telefono se richiesto e si avvicina lentamente il dispositivo all’area da controllare.

Può essere utile, per esempio, per:

individuare un magnete nascosto in un oggetto;

cercare componenti ferromagnetici molto vicini alla superficie;

verificare se una zona produce variazioni evidenti del campo magnetico;

fare piccoli controlli domestici senza strumenti dedicati.

Bisogna però interpretare le letture con cautela. Cavi elettrici, altoparlanti, custodie magnetiche e altri dispositivi possono interferire con il sensore e produrre falsi segnali.

Perché non sostituisce un vero metal detector

Uno smartphone può quindi rilevare alcuni oggetti metallici, ma non diventa per questo un cercametalli professionale.

Gli strumenti dedicati lavorano in modo attivo: generano un campo elettromagnetico e analizzano la risposta prodotta dagli oggetti presenti nel terreno o nelle superfici. Questo permette loro di lavorare a distanze maggiori e di individuare bersagli che un semplice magnetometro non riuscirebbe a rilevare.

Il sensore del telefono funziona meglio con materiali ferromagnetici e oggetti molto vicini. È molto meno efficace con metalli non ferrosi come alluminio, rame e oro, soprattutto se piccoli o lontani.

Per questo non è adatto alla ricerca di monete in spiaggia, oggetti sepolti, attività archeologiche o controlli tecnici affidabili. Può però diventare una curiosità utile e un modo interessante per sfruttare un sensore che molti utilizzano ogni giorno senza accorgersene.