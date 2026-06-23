Smartphone in spiaggia, è nel retro del telefono il segreto per far durare la batteria tutto il giorno

L’estate è il periodo dell’anno in cui lo smartphone viene messo maggiormente alla prova. Sole diretto, spiagge e auto parcheggiate sotto il caldo.

Il problema non riguarda soltanto il fastidio di avere un telefono bollente tra le mani: le alte temperature possono incidere sulla durata della batteria, rallentare le prestazioni e, nei casi peggiori, provocare danni permanenti ai componenti interni.

Capita spesso di lasciare lo smartphone sull’asciugamano mentre si prende il sole oppure sul tavolino di un bar all’aperto. È una delle abitudini più rischiose. L’esposizione diretta ai raggi solari fa aumentare rapidamente la temperatura del dispositivo, mettendo sotto stress batteria, processore e schermo.

Anche quando si è in spiaggia o in piscina, il consiglio è semplice: tenere il telefono all’ombra, in una borsa o sotto un telo leggero. Pochi minuti sotto il sole cocente possono bastare per far comparire gli avvisi di surriscaldamento che molti smartphone mostrano automaticamente.

Mai lasciarlo in auto

Se c’è una situazione che gli esperti considerano particolarmente pericolosa, è quella dell’auto parcheggiata al sole. L’abitacolo può raggiungere temperature elevatissime in poco tempo, trasformandosi in una vera e propria trappola per qualsiasi dispositivo elettronico.

Lasciare il telefono sul cruscotto o sul sedile può compromettere la batteria e, nei casi più estremi, causare deformazioni o malfunzionamenti permanenti. È lo stesso motivo per cui si raccomanda di non lasciare mai animali domestici in macchina durante le giornate più calde.

Molti utenti non sanno che anche la custodia può contribuire al surriscaldamento. Le cover, soprattutto quelle più spesse, limitano la dispersione del calore e rendono più difficile il raffreddamento naturale dello smartphone. Nelle giornate torride può essere utile rimuoverla temporaneamente.

Un altro fattore da considerare è l’utilizzo intenso del dispositivo. Videogiochi, streaming video, navigazione GPS e applicazioni che richiedono molta potenza di elaborazione fanno lavorare continuamente il processore, aumentando ulteriormente la temperatura interna. Ridurre queste attività nelle ore più calde può aiutare a preservare il telefono.

Anche la luminosità dello schermo incide parecchio. Tenerla sempre al massimo significa consumare più energia e generare più calore. Abbassarla quando possibile rappresenta una soluzione semplice ma efficace.

Attenzione alla ricarica

La ricarica è uno dei momenti in cui la temperatura del dispositivo aumenta naturalmente. Farlo sotto il sole, in spiaggia o mentre si utilizzano applicazioni pesanti può peggiorare la situazione. Gli esperti consigliano di evitare ricariche non necessarie durante le ore più calde e di scollegare eventuali power bank quando non servono.

Se il telefono diventa molto caldo, la soluzione non è metterlo in frigorifero o nel congelatore. Lo sbalzo termico può provocare condensa e danni interni ancora più gravi del calore stesso. Meglio spegnerlo, lasciarlo riposare in un ambiente fresco e attendere che torni gradualmente a una temperatura normale.

E se cade in acqua?

L’estate porta con sé anche un altro rischio: l’acqua. Se il telefono finisce in mare, la prima cosa da fare è spegnerlo immediatamente. L’acqua salata è particolarmente aggressiva per i circuiti elettronici e richiede un rapido risciacquo con acqua dolce prima di procedere all’asciugatura.

Con qualche accorgimento e un po’ di attenzione, lo smartphone può affrontare senza problemi anche le giornate più torride. Del resto, quando il termometro supera i 35 gradi, non siamo gli unici ad aver bisogno di un po’ d’ombra.