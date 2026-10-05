Smartphone, custodia sì o no? La cover non è sempre la scelta migliore

Con l’iPhone 16 Plus, usato per circa un anno senza custodia, il bilancio è andato meglio: nessun danno importante, pur con un uso normale e senza attenzioni particolari. Il telefono finiva in tasca, sulla scrivania, sul tavolo del soggiorno, sul comodino. Vita di tutti i giorni, insomma. Diverso l’episodio dell’attuale iPhone 17 Pro Max, caduto qualche settimana fa mentre l’autore stava entrando in auto. “Il cuore mi è saltato”, ha ammesso. Una volta raccolto, però, non c’erano danni nuovi. O quasi: un angolo con la vernice sollevata e alcuni graffi sullo schermo erano già presenti.

Ceramic Shield e protezioni: dove finisce la resistenza promessa

Il racconto conferma quello che molti utenti hanno già imparato: gli iPhone recenti sono più resistenti di un tempo, ma non sono indistruttibili. Apple usa il Ceramic Shield sui modelli più nuovi e, nel caso dell’iPhone 17 Pro Max citato dall’utente, anche una versione aggiornata, indicata come Ceramic Shield 2. Secondo la sua esperienza, questa protezione può aver evitato guai peggiori in alcune cadute.

Resta però una quota di fortuna, e non è poca. Una caduta da pochi centimetri può crepare il vetro posteriore, mentre un urto che sembra molto più serio può lasciare il telefono intatto. Contano l’angolo d’impatto, la superficie, la presenza di sabbia o piccoli detriti, perfino il modo in cui lo smartphone ruota prima di toccare terra. Per questo l’utente, pur continuando a usare l’iPhone senza custodia, ora valuta un proteggi schermo. Non per una paura improvvisa, ha spiegato, ma per evitare che l’uso quotidiano lasci segni sempre più evidenti. Il vetro resiste, sì. Ma si graffia.

Uno smartphone usato senza cover, con segni e graffi, accanto a una custodia trasparente lasciata da parte.

Quando conviene rischiare e quando è meglio usare una custodia

La conclusione non è una regola buona per tutti. Chi lavora spesso da casa, appoggia l’iPhone su una base o su una scrivania e lo porta poco in situazioni esposte può anche pensare di fare a meno della cover, sapendo però che il danno improvviso resta possibile. Chi invece lo usa per strada, in palestra, durante viaggi, escursioni o giornate molto movimentate dovrebbe vedere la custodia protettiva per quello che è: una precauzione sensata, non un’esagerazione.

Il compromesso è tutto qui. Da una parte c’è il piacere di usare lo smartphone come è stato progettato, con il suo peso reale, il suo profilo e il contatto diretto con i materiali. Dall’altra c’è il costo potenziale di una riparazione, soprattutto su modelli che possono superare i 1.500 euro. “Non ascoltate me, né chi vi dice per forza di mettere una cover”, è in sostanza il messaggio dell’utente. Guardate piuttosto come usate il telefono, dove lo lasciate, quante volte vi cade. Solo a quel punto la scelta tra iPhone senza cover e custodia smette di essere una presa di posizione e diventa una decisione pratica. Una questione di abitudini, e di rischio che si è disposti ad accettare.