Smartphone con 6.5" Android in SCONTO a SOLI 79,99€: corri su Amazon

Hai mai desiderato uno smartphone che offra prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio? Il Blackview Wave6C, con il suo display da 6.5″ HD+ e una batteria da 5100mAh, è ora disponibile su Amazon a soli 79,99€, grazie a un coupon di 20€ di sconto. È l’opportunità perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e conveniente.

Smartphone a soli 79,99€ su Amazon con il doppio scont: coupon da 20€ + sconto del 33%

Il Blackview Wave6C si distingue per le sue specifiche tecniche impressionanti. Dotato di un display da 6.5″ HD+, offre colori vividi e dettagli nitidi, ideali per guardare video, giocare o navigare sul web. La frequenza di aggiornamento di 60Hz assicura un’esperienza utente fluida e reattiva. Inoltre, il dispositivo è alimentato da un processore octa-core, che, abbinato a 4GB di RAM (2GB reali + 2GB virtuali), garantisce prestazioni rapide e affidabili per tutte le tue esigenze quotidiane.

La batteria da 5100mAh del Wave6C garantisce un’autonomia di due giorni con un uso normale, liberandoti dalla necessità di ricariche frequenti. Lo smartphone supporta anche il 4G Dual SIM, offrendo flessibilità e connettività in ogni situazione. Con una memoria interna di 32GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e video.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon: il Blackview Wave6C a soli 79,99€, con un coupon di 20€ di sconto. È il momento ideale per aggiornare il tuo smartphone con un dispositivo che combina qualità, prestazioni e convenienza. Acquista ora e scopri il piacere di avere tecnologia avanzata a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.