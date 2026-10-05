Smartphone che si scarica di continuo, non è vecchio: continua a cercare un segnale anche mentre non lo usi

Succede in treno, in garage, dentro palazzi con muri spessi o strutture schermate. Il telefono, anche se pare fermo, continua a parlare con la rete dell’operatore per restare raggiungibile.

Uno smartphone lasciato sul tavolo non è mai davvero fermo. Il modem mobile, cioè il componente che lo collega alla rete cellulare, resta registrato presso l’operatore, ascolta eventuali chiamate e messaggi, controlla le celle vicine e decide se restare agganciato alla stessa antenna o passare a un’altra. È un lavoro di sistema. Non c’entrano WhatsApp, il browser o un’app rimasta aperta in background.

Apple, nelle impostazioni della batteria di iPhone, indica questa situazione con la voce “Nessuna copertura cellulare e segnale basso”, quando il dispositivo ha cercato rete o ha lavorato in una zona con poco campo. Anche Samsung, nelle sue pagine di supporto, segnala che i consumi possono salire con segnali deboli o sovrapposti. Di norma il modem alterna brevi fasi di ascolto a momenti di risparmio energetico.

Lavora per pochi istanti, poi torna in pausa. Ma basta scendere in un seminterrato o entrare in un punto dove il segnale va e viene perché quel lavoro silenzioso diventi molto più pesante.

Segnale debole o assente: così la ricerca di copertura fa scendere la batteria

Il momento critico arriva quando la rete non risponde, o risponde male. Se lo smartphone perde la cella a cui era collegato, ricomincia a cercare frequenze, bande e reti disponibili, provando a registrarsi di nuovo in 4G o 5G, in base alla zona e all’operatore. E in quel momento la batteria può calare anche se lo schermo è spento da un’ora.

Uno smartphone apparentemente inattivo su un tavolo in un ambiente tipo garage, simbolo del consumo batteria dovuto al segnale scarso.

L’utente non deve fare nulla. Secondo la documentazione tecnica di MediaTek, la trasmissione consuma più energia della ricezione: per questo, quando il segnale è scarso, il telefono può aumentare la potenza del trasmettitore per farsi “sentire” dall’antenna. Il risultato cambia da caso a caso: modem, bande radio, operatore, durata del problema, presenza o meno di dati da inviare.

Non c’è una percentuale valida per tutti gli smartphone. “Ho il telefono in tasca e la batteria scende lo stesso”, raccontano spesso gli utenti dopo un viaggio o una giornata in un edificio con poco campo. In molti casi la spiegazione è proprio lì: nella connessione mobile gestita dal sistema, non in un’app fuori controllo.

Treni, garage ed edifici schermati: dove il telefono va più sotto stress

Il viaggio in treno è uno degli esempi più evidenti. Il telefono passa rapidamente da una zona coperta da un’antenna a un’altra, misura le celle vicine, cambia rete e attraversa gallerie dove il segnale può sparire di colpo. A quel punto riparte la ricerca, anche più volte nello stesso tragitto. Google, tra i consigli per allungare l’autonomia quando la batteria è quasi scarica, cita anche le chiamate in movimento, come quelle fatte in auto, tra le attività da limitare. Nei garage sotterranei e negli edifici con molto cemento armato o parti metalliche, invece, il problema è la schermatura.

Il segnale arriva debole, rimbalza, si sovrappone. In casa può succedere nella stanza più interna, vicino all’ascensore o in un corridoio senza finestre: due metri più in là il telefono prende, lì no. Nelle zone rurali contano la distanza dall’antenna e la forma del terreno. Durante un guasto di rete, poi, una stazione radio può sparire e costringere molti dispositivi a cercare celle alternative. Tutto questo avviene senza avvisi evidenti. La batteria scende e, sul momento, sembra non esserci una ragione.

Modo aereo e chiamate WiFi: come risparmiare senza sparire dalla rete

Il modo aereo interrompe la connessione cellulare e blocca la ricerca della rete. Può quindi servire quando si sa già di restare a lungo senza copertura: una lunga tratta in metropolitana, un volo, un garage dove non arriva nessun operatore. Apple consiglia di attivarlo in queste situazioni, e Google dà un’indicazione simile quando la rete mobile non serve. Attenzione però: non va usato con leggerezza.

Con il modo aereo attivo non arrivano chiamate e SMS sulla rete cellulare, non passano gli avvisi di emergenza via antenna e non può partire una chiamata mobile al 112. Se bisogna restare reperibili, il risparmio di batteria non deve diventare isolamento. Su iOS e Android si possono riattivare WiFi e Bluetooth dopo aver inserito il modo aereo. In casa, quando il campo è sempre scarso, le chiamate WiFi o VoWiFi possono essere una soluzione più pratica. Il servizio deve essere supportato sia dal telefono sia dall’operatore, e va attivato prima che serva davvero.

Meglio fare una prova: controllare l’icona, chiamare un numero, verificare che tutto funzioni. In alcune configurazioni, con modo aereo attivo e WiFi acceso, le chiamate passano dal router senza obbligare il modem cellulare a cercare campo di continuo. In una casa conosciuta può bastare. Su un percorso isolato, invece, è più prudente tenere sempre una via di contatto affidabile.