Smartphone che non funziona nei luoghi affollati: c'è un sistema semplicissimo per avere sempre linea

Il segnale c’è, le tacche pure, ma inviare un messaggio, aprire una pagina o mostrare un biglietto digitale diventa improvvisamente un’impresa.

La scena è nota: telefono con campo, magari anche con l’icona 5G ben visibile, ma app ferme, messaggi che restano in uscita, pagamenti digitali bloccati. Succede negli stadi poco prima del fischio d’inizio, ai concerti quando migliaia di persone registrano video e li caricano sui social, oppure nelle piazze piene durante feste, eventi e manifestazioni.

Il motivo è tecnico, ma non difficile da capire. Ogni antenna può gestire solo un certo numero di telefoni e una certa quantità di traffico. Quando, nello stesso momento, migliaia di dispositivi provano a collegarsi, pubblicare contenuti, usare mappe, chat o streaming, la rete mobile si intasa. Il segnale può esserci, ma la capacità disponibile no. È la differenza, molto concreta, tra “avere campo” e riuscire davvero a navigare.

Per gli eventi più grandi gli operatori, a volte, montano celle temporanee o rafforzano la copertura nella zona. Ma non sempre basta. Basta pensare all’uscita da uno stadio alle 22.45: decine di migliaia di persone chiamano, cercano un taxi, mandano la posizione su WhatsApp. Tutto insieme. E la rete, semplicemente, fatica a reggere.

Il limite del 5G nelle aree affollate e il ruolo ancora decisivo del 4G

Il 5G nasce per dare più velocità e tempi di risposta più bassi. Ma nei luoghi molto affollati non è sempre la scelta più stabile per chi sta usando il telefono in quel momento. Molti smartphone moderni provano a restare agganciati al 5G Automatico o al 5G Attivo, anche quando la cella è già molto carica. Il risultato è frustrante: l’icona c’è, la connessione quasi no.

In uno stadio affollato, la selezione del 4G/LTE sullo smartphone può aiutare quando il 5G è congestionato.

C’è anche un altro aspetto. In molte reti, il 5G lavora ancora insieme al 4G, soprattutto per alcune funzioni legate alla gestione della connessione. Se una delle due parti è congestionata, l’esperienza peggiora. Non significa per forza che il telefono sia guasto. E non è detto che ci sia un disservizio dell’operatore. Più spesso si tratta di una saturazione locale, concentrata in un punto preciso e in una fascia oraria precisa.

Ecco perché passare manualmente al 4G/LTE può aiutare. Il telefono smette di insistere su un 5G sovraccarico e prova ad agganciarsi a una rete più rodata, ancora molto usata e spesso più stabile nel traffico di tutti i giorni. Non è una garanzia assoluta, va detto. Ma in molti casi basta per mandare un messaggio, aprire una chat, caricare un biglietto elettronico o chiudere un pagamento.

Come forzare il 4G su iPhone e Android in pochi passaggi

Su iPhone il cambio si fa dalle impostazioni. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Cellulare, poi in Opzioni dati cellulare, quindi in Voce e dati e scegliere 4G al posto di 5G Automatico o 5G Attivo. La modifica è immediata: dopo pochi secondi lo smartphone prova a ricollegarsi alla rete LTE disponibile.

Su Android il percorso può variare un po’ a seconda del marchio, perché Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola e gli altri produttori usano menu non sempre uguali. In genere si entra in Impostazioni, poi in Connessioni oppure Rete e Internet, quindi in Reti mobili e infine in Modalità di rete. A quel punto va scelta l’opzione 4G/3G/2G o LTE/3G/2G, evitando quella che include il 5G.

La scelta non è definitiva. Finito l’evento, o una volta usciti dalla zona più affollata, si può tornare al 5G Automatico, comodo nella vita quotidiana perché lascia al telefono il compito di scegliere la rete migliore. Il consiglio pratico, però, è non aspettare di essere già bloccati davanti a un tornello, a un pagamento contactless o a un biglietto che non si apre. Meglio intervenire appena ci si accorge che la connessione comincia a rallentare.

Modalità Aereo per 15 secondi: il trucco rapido per riagganciare una cella meno congestionata

C’è anche una prova più veloce, spesso utile quando lo smartphone sembra restare inchiodato alla stessa antenna: attivare la Modalità Aereo per circa 10-15 secondi e poi disattivarla. Così il modem interno interrompe le connessioni radio e, alla riaccensione, cerca di nuovo la rete disponibile nella zona.

Non è un rimedio miracoloso, ma può aiutare a “sganciare” il telefono da una cella congestionata e a farlo collegare a un’altra antenna, magari meno carica in quel momento. Funziona sia su iPhone sia su Android: basta aprire il centro di controllo o il pannello rapido, toccare l’icona dell’aereo, aspettare qualche secondo e poi disattivarla.

Se anche così la connessione resta ferma, resta una sola strada: spostarsi di qualche decina di metri, uscire dalla massa più compatta o aspettare che il picco di traffico cali. Nei luoghi affollati, infatti, non contano solo le tacche sul display. Conta quante persone, nello stesso istante, stanno chiedendo alla rete la stessa cosa. E a volte, per tornare online, basta lasciare al 4G il lavoro che il 5G, in mezzo alla folla, non riesce a fare.