Smartphone a prova d'acqua, ma siamo sicuri? Ho fatto un'amara scoperta a mie spese

La sigla IP seguita da due numeri indica il grado di protezione di un dispositivo da polvere e liquidi secondo lo standard internazionale IEC 60529: il primo numero, da 0 a 6, riguarda la resistenza a corpi solidi come sabbia e polvere; il secondo, generalmente da 7 a 9 negli smartphone moderni, indica la resistenza all’acqua. La maggior parte dei modelli oggi in commercio è certificata IP67 o IP68, e alcuni recenti flagship arrivano anche a IP69, pensata per resistere non solo all’immersione ma anche a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura.

Il problema è che questi test vengono condotti in condizioni di laboratorio molto diverse dall’uso reale. Le prove di immersione IPX7 e IPX8 avvengono in acqua calma e ferma, con il dispositivo immerso con cura e lasciato in posizione: una condizione che non replica affatto le forze dinamiche dell’acqua in movimento, come un getto di rubinetto aperto, un’onda che si infrange o l’impatto improvviso di una caduta in una pozzanghera. Un telefono certificato IP68 e testato a due metri in acqua ferma può quindi risultare comunque compromesso da un singolo spruzzo intenso in condizioni reali.

Smartphone a prova d’acqua: attenzione al dettaglio

C’è poi un dettaglio che le certificazioni non comunicano abbastanza chiaramente: la resistenza all’acqua non è una condizione permanente. Le guarnizioni in gomma e gli adesivi che sigillano il dispositivo sono elementi di consumo, che perdono gradualmente efficacia con l’età, gli sbalzi di temperatura, l’esposizione chimica e le normali sollecitazioni meccaniche di urti e cadute. Un telefono di due anni, per quanto certificato IP68 al momento dell’acquisto, non offre più necessariamente la stessa protezione garantita in fabbrica.

Il punto più scomodo riguarda però la garanzia: quasi tutti i produttori escludono esplicitamente i danni da liquidi dalle proprie condizioni standard, anche quando il dispositivo rientra nei limiti dichiarati di profondità e durata dell’immersione. In Italia il caso più noto resta quello dell’Antitrust, che ha sanzionato Apple con una multa di 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette legate all’enfasi pubblicitaria sulla resistenza all’acqua degli iPhone, giudicata fuorviante rispetto a quanto effettivamente coperto dalla garanzia.

Va inoltre ricordato che la resistenza dichiarata riguarda quasi sempre l’acqua dolce: immergere uno smartphone certificato in acqua salata o in una piscina clorata può comunque danneggiarlo, perché il sale è corrosivo e il cloro intacca le guarnizioni nel tempo. La regola pratica più sensata resta quindi quella del buon senso: la certificazione IP protegge da spruzzi, pioggia improvvisa o una caduta accidentale nel lavandino, non da nuotate, immersioni o un uso disinvolto in piscina e al mare.