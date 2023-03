Il mercato degli indossabili è pieno di alternative ad Apple Watch, non tutte le proposte sono però meritevoli d’attenzione. Spesso ci si lascia ingannare dal prezzo eccessivamente conveniente, quando in realtà bisognerebbe considerare anche altri fattori, come il marchio (quindi l’affidabilità e il supporto nel corso del tempo) e la compatibilità con i dispositivi di cui si è già in possesso. Questo ragionamento va fatto anche per le smartband, utili sia per il monitoraggio della salute e che dell’attività fisica.

Se sei un utente iPhone, scopri di seguito 3 ottime smartband compatibili con lo smartphone di Apple. E sono tutte in offerta!

Smartband da abbinare al tuo iPhone: i nostri consigli

Xiaomi Mi Smartband 6 (-22%)

Senza alcun dubbio, è la migliore smartband in circolazione (e al momento la puoi acquistare in offerta a 34,99 euro su Amazon). Ha uno splendido display AMOLED da 1.56″, con risoluzione di 326 PPI. Puoi tracciare l’attività fisica (30 modalità di allenamento), monitorare il sonno e la frequenza cardiaca. La batteria poi è incredibile: 14 giorni di utilizzo con un singolo ciclo di ricarica.

C’è anche la configurazione con NFC, per pagare direttamente dal polso (NB: Ad oggi è possibile attivare il servizio SOLTANTO sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle Banche Partner*. Presto il servizio sarà attivo anche per carte Mastercard emesse da altre banche).

Xiaomi Smartband 7 (-26%)

In termini di rapporto qualità-prezzo, la Mi Smartband 6 non si batte, ma anche quella di settima generazione ha il suo perché. Come upgrade ti segnalo lo schermo AMOLED da 1.62″ (+25%), nuovi quadranti, l’analisi del massimo consumo di ossigeno (VO2 max) e il monitoraggio costante del livello di ossigeno nel sangue.

OPPO Band Sport (-40%)

Sottile e leggera, la smartband di OPPO (ora in sconto al 40% su Amazon) segue la tua attività fisica – 12 modalità di allenamento – fino a diventare una sorta di personal trainer. Monitora inoltre la tua attività cardiaca, la fase di riposo dopo una sessione di fitness, la qualità del sonno e la saturazione di ossigeno nel sangue.

