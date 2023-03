Approfitta subito del clamoroso sconto eBay del 48%, risparmia 580€ e completa l’affare del giorno a soli 619€, spedizione inclusa. Ti parlo di un prodotto top di gamma, di un capolavoro firmato Samsung, che potrai sfruttare per guardare contenuti in streaming e anche per il gaming: è lo Smart TV QLED QE50Q80BATXZT 50″ 4K Smart HDR.

Il televisore smart di Samsung è venduto da Monclick Italia, venditore professionale nonché venditore autorizzato Samsung. Il feedback positivo è del 95,6%, basato su oltre 240mila recensioni.

Smart TV Samsung QLED 50″ 4K: impossibile resistere allo sconto di 580€

Andiamo subito al dunque: Direct Full Array grazie alla matrice LED in-screen, Dolby Atmos integrato, processore Quantum 4K per immagini vivide e un upscaling di qualità, e Smart Hub per controllare e gestire tutti i tuoi contenuti nel massimo della comodità. E poi Quantum Matrix Technology per dettagli nitidi con un’eccezionale messa a fuoco, Motion Xcelerator, e FreeSync Premium Pro rendono questa TV perfetta anche per i gamer. Garantisce infatti fluidità di gioco mai provata prima e con Super Ultrawide Game view, ti permette di immergerti completamente nel gioco.

Da una scena a notte fonda in un film fino a un documentario sulla vita notturna in natura, è sempre un peccato vedere sfumare la magia di quei momenti perché tutto si vede scubettato o sfocato. Con lo schermo a LED di questa Smart TV, invece, le scene notturne saranno molto più chiare e nitide. Raggiungerei una luminosità dello schermo tale da farti apprezzare le sfumature più scure del cielo con i dettagli più brillanti e i bianchi più intensi della luna, tutto grazie ad una sofisticata tecnologia di retroilluminazione.

Lo Smart TV Samsung QE50Q80BATXZT offre un audio immersivo e coinvolgente, grazie all’utilizzo di Dolby Atmos. I nuovi altoparlanti a canali superiori di Samsung ti permettono di vivere un’esperienza audio 3D incredibilmente realistica. Immagina di sentire ogni goccia di pioggia mentre ti inseguono i nemici o di sentire gli elicotteri che volano sopra la tua testa. Con l’Object Tracking Sound (OTS) l’audio segue l’azione sullo schermo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Inoltre, il televisore è dotato del processore Quantum 4K che ti permette di godere di un’esperienza visiva e audio perfetta. Ad esempio, durante una scena rumorosa, il volume si abbassa automaticamente, mentre in una scena più tranquilla, si alza.

La Samsung QE50Q80BATXZT è anche molto smart e potente, con il nuovo Smart Hub Samsung, i suggerimenti e le selezioni sono sempre a portata di mano. Non dovrai più perdere tempo a cercare film, spettacoli e altri contenuti in streaming, potrai goderti il più possibile, senza distrazioni. E con SmartThings TV, non dovrai più neppure muovere un dito: basta un comando vocale per monitorare e gestire i tuoi dispositivi smart di casa, il tutto con la comodità del telecomando.

