Smart TV Samsung da 65 pollici in MEGA SCONTO: risparmia 300€

La smart TV Samsung da 65 pollici rappresenta un perfetto connubio di tecnologia avanzata e design elegante. Dotata di un processore Crystal 4K, offre una risoluzione 4K che garantisce sfumature di colore vivide e realistiche. La tecnologia Dynamic Crystal Color rende i colori puri e brillanti, simili a cristalli, offrendo un’esperienza visiva senza pari. Il design elegante e sottile AirSlim si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre lo stand regolabile consente di adattare la TV alle diverse esigenze di spazio.

La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie alla HDR, che rende le scene buie e luminose più nitide, permettendo di seguire l’azione nei minimi particolari. Con il Contrast Enhancer, è possibile ottimizzare profondità e colore, mentre il Motion Xcelerator garantisce un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Sul fronte audio, l’OTS Lite offre un audio surround 3D sincronizzato con l’azione, creando un’esperienza sonora completamente immersiva. La funzione Q-Symphony permette una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. Inoltre, l’Adaptive Sound calibra il suono in base ai contenuti, per un ascolto sempre ottimale.

Il Gaming Hub consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, mentre lo Smart Hub organizza film, giochi e programmi preferiti in un unico posto. Infine, la funzionalità SmartThings permette di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV, rendendo la tua esperienza di intrattenimento ancora più completa.

Su Amazon, oggi, la smart TV Samsung da 65 pollici viene scontata del 30% e viene venduta a 699€. Approfittane adesso!