Purtroppo non lo riceverai prima di Natale (oggi è 22 dicembre, sarebbe chiedere troppo…), ma sicuramente potrai gustarti al meglio film, serie TV ed eventi sportivi nel giro di pochi giorni. Questo Smart TV Samsung è un 50″ 4K con tecnologia QLED e supporto ad Alexa e Google Assistant. Il prezzo di listino è abbastanza proibitivo (1.700 euro), ma oggi – grazie al super sconto del 47% – lo paghi solo 899 euro. In altre parole, è un affare.

Smart TV Samsung Neo QLED 4K 50″: ogni volta che lo accenderai, sarà uno spettacolo!

Il televisore smart di Samsung – sul mercato da quest’anno – sfrutta la tecnologia Quantum Matrix, basata su mini LED che si traducono in contrasti ultra nitidi in 4K. Il cuore pulsante è invece il processore Neo Quantum 4K, che ottima tutte le immagini tramite l’intelligenza artificiale. Il risultato è spettacolare, a prescindere dal contenuto in riproduzione.

A completare la scheda tecnica di questo gioiello del gigante sudcoreano troviamo il Quantum HDR (dettagli sempre definiti, anche quando sono impercettibili), il Dolby Atmos, una frequenza d’aggiornamento di 100Hz, le connettività Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e USB, e – infine – il pieno supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Dal punto di vista estetico, lo Smart TV Neo QLED da 50″ di Samsung ha pochissimi rivali. Le cornici sono ridotte al minimo e lo spessore – di profilo – è incredibilmente sottile. Parliamo di 2,7 centimetri (senza considerare la base).

Lo sconto del 47% è clamoroso e porta il prezzo finale a meno di 900 euro. È vero, non lo riceverai prima di Natale, però diciamoci la verità: è forse questo un problema? No, dai…

Se lo acquisti oggi, dovresti ricevere lo Smart TV Samsung la prossima settimana, quindi abbondantemente in anticipo rispetto alla ripresa del campionato di calcio. A proposito della Serie A TIM, hai letto delle ottime novità di casa DAZN per il 2023?

