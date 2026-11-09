La tua Smart TV ha una fotocamera: dovresti sapere almeno dove si trova e come disattivarla

Una funzione nata per videochiamate, comandi gestuali e servizi personalizzati, ma che inevitabilmente apre qualche domanda sulla sicurezza dei dati. La buona notizia è che i modelli con videocamera non sono la regola: i produttori li hanno proposti con prudenza, anche per la scarsa richiesta e per i dubbi degli utenti. Verificare, però, richiede poco. Bastano pochi minuti e un minimo di attenzione.

Le smart TV con fotocamera sono una minoranza. Negli ultimi anni molte aziende hanno evitato di inserire l’obiettivo direttamente nel televisore, preferendo accessori esterni o rinunciando del tutto alla funzione. Tra i casi più noti ci sono alcuni modelli Sony compatibili con Bravia Cam, dispositivo pensato per videochiamate, regolazioni automatiche dell’immagine e comandi a distanza, e alcuni televisori Samsung Serie F, nei quali la videocamera può essere già inserita nella struttura.

Il punto, spiegano gli esperti di sicurezza digitale, non è pensare che una TV connessa stia registrando immagini di nascosto. Non è questo il meccanismo. Ma un televisore collegato alla rete di casa resta, di fatto, un dispositivo informatico: ha app, permessi, aggiornamenti e possibili falle. «La presenza di una camera non significa essere spiati, ma sapere che c’è cambia il modo in cui si gestisce la privacy», ha spiegato un tecnico di assistenza interpellato sul tema. Una frase semplice, ma che centra il problema.

Numero di modello e scheda tecnica: il controllo da fare prima di guardare la cornice

Il primo passo per capire se il televisore abbia una videocamera integrata è trovare il numero di modello. Di solito è indicato sull’etichetta posteriore, nel menu delle impostazioni o nei documenti ricevuti al momento dell’acquisto. In molti apparecchi si arriva alla voce seguendo percorsi come “Impostazioni”, “Supporto”, “Informazioni sul dispositivo” o “Informazioni su questa TV”. I nomi cambiano a seconda della marca, ma la logica è quasi sempre la stessa.

Controllo della cornice superiore di una smart TV con torcia per individuare un’eventuale fotocamera integrata.

Una volta recuperato il codice esatto, conviene controllare la scheda tecnica ufficiale sul sito del produttore. Meglio non fermarsi alle descrizioni generiche dei negozi online, spesso incomplete. Le parole da cercare sono “camera”, “webcam”, “videocamera”, “Bravia Cam”, “gesture control” o “videochiamate”. Se la pagina ufficiale non cita sensori video, è probabile che la fotocamera non ci sia. Se invece il riferimento compare, allora vale la pena passare al controllo fisico del televisore. Magari con una torcia e un po’ di pazienza.

Cornice superiore, obiettivi nascosti e moduli retrattili: i punti da controllare

Quando la scheda tecnica conferma la presenza di una fotocamera sulla smart TV, la prima zona da osservare è la cornice superiore dello schermo. È lì che i produttori tendono a mettere il piccolo obiettivo, per avere una visuale frontale del salotto. A volte si vede un cerchietto scuro. Altre volte solo una fessura sottile, quasi mimetizzata nel bordo nero del pannello. Con una luce laterale, magari di sera, può essere più facile individuarla.

Alcuni modelli usano invece moduli retrattili, nascosti nella scocca. Si riconoscono da piccole aperture lineari o da elementi mobili sul bordo alto del televisore. In questi casi la camera può uscire solo quando viene attivata da una funzione o da un’app compatibile. Meglio non forzare nulla: se il componente sembra bloccato, bisogna consultare il manuale utente o rivolgersi all’assistenza ufficiale. Un gesto brusco può rovinare la plastica o danneggiare i sensori vicini.

Copertura fisica, permessi delle app e impostazioni privacy: come ridurre i rischi

Se la fotocamera della smart TV c’è, la soluzione più immediata è verificare se il produttore abbia previsto una copertura fisica. Alcuni accessori, come le camere esterne dedicate, possono avere sportellini o sistemi per oscurare l’obiettivo. Se manca una protezione integrata, si può usare un piccolo elemento opaco e rimovibile, facendo però attenzione a non coprire microfoni, sensori di luminosità, ricevitori infrarossi o feritoie di ventilazione. Meglio evitare nastri troppo adesivi o materiali che lasciano residui.

Il secondo controllo riguarda le impostazioni privacy del televisore. Nel menu della smart TV è bene verificare quali app hanno accesso a camera e microfono, disattivare i permessi inutili e rimuovere le applicazioni che non si usano più. Contano anche gli aggiornamenti del sistema operativo: installarli aiuta a ridurre il rischio di falle note, soprattutto su dispositivi collegati alla rete Wi-Fi di casa. Per chi vuole fare un passo in più, si possono disattivare la personalizzazione pubblicitaria, limitare il riconoscimento vocale e controllare l’account associato al televisore.

Resta una regola di buon senso: una smart TV connessa a internet va trattata come uno smartphone o un computer, non come un semplice schermo appeso alla parete. Password del router robuste, rete domestica aggiornata e permessi ridotti al minimo aiutano più di molti allarmi. La fotocamera, se presente, non è una minaccia di per sé. Ma sapere dove si trova e come spegnerla, o coprirla, è il modo più semplice per lasciare il controllo nelle mani dell’utente.