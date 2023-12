Smart TV LG QNED da 55'': il CINEMA a casa tua ad un prezzo MAI VISTO PRIMA

Sei pronto a rivoluzionare il tuo modo di guardare la TV? La Smart TV LG QNED da 55” è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 569€, con un risparmio del 12%!

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza visiva di qualità superiore senza uscire dal comfort di casa propria.

Smart TV LG QNED da 55”: porta il cinema nel salotto di casa

La Smart TV LG QNED si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello che garantiscono un’esperienza visiva senza pari.

Il suo schermo da 55 pollici con tecnologia QNED combina il meglio dei LED e dei Quantum Dots per offrire colori brillanti e un contrasto profondo. La risoluzione 4K Ultra HD assicura immagini nitide e dettagliate, trasformando ogni visione in un’avventura visiva coinvolgente.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa TV è la sua capacità di upscaling, che migliora la qualità delle immagini di fonti a risoluzione inferiore, rendendole più vicine alla qualità 4K. Inoltre, la tecnologia HDR supporta vari formati, tra cui HDR10 Pro e HLG, per offrire un’esperienza visiva ricca e realistica.

La Smart TV LG QNED non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’uso quotidiano. La sua interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, grazie al sistema operativo webOS. Con l’accesso a una vasta gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, le tue opzioni di intrattenimento sono praticamente illimitate.

Inoltre, con la connessione Wi-Fi integrata e la compatibilità con Apple AirPlay 2 e Bluetooth, puoi facilmente collegare tutti i tuoi dispositivi per un’esperienza multimediale completa.

La Smart TV LG QNED da 55” è molto più di una semplice televisione: è un portale verso un mondo di intrattenimento di alta qualità. Con un prezzo di soli 569€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 12%, è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Porta la tua esperienza di visione a un livello completamente nuovo con la Smart TV LG QNED!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.