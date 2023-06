Smart TV LG da 55'' al suo PREZZO MINIMO STORICO (tua a 500 EURO IN MENO!)

Pronto a godere di un’esperienza visiva straordinaria nel comfort di casa tua? Allora corri su Amazon ed ordina la Smart TV LG QNED da 55”! Questo incredibile televisore ti offre un’immagine di qualità eccezionale e funzionalità smart avanzate, il tutto al suo prezzo minimo storico di soli 699 euro con uno sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, oltre ad effettuare il pagamento in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta così conveniente non si era mai vista, coglila al volo!

Smart TV LG QNED da 55”: la magia del cinema a casa tua

La Smart TV LG QNED da 55” ti permette di immergerti in un mondo di colori vivaci e dettagli nitidi grazie alla sua tecnologia QNED che combina la qualità del QLED con i benefici del NanoCell. Questa combinazione offre una resa cromatica straordinaria e un contrasto sorprendente, rendendo ogni immagine realistica e coinvolgente. Goditi i tuoi film, le serie TV ei giochi preferiti con una qualità visiva superiore.

Con una risoluzione 4K Ultra HD, la Smart TV LG QNED da 55” ti offre un dettaglio e una chiarezza straordinari. Ogni immagine sarà nitida e ricca di particolari, permettendoti di cogliere ogni sfumatura ed emozione. Grazie alla tecnologia HDR, i contenuti saranno resi con un’ampia gamma dinamica, offrendo neri profondita e luminosita eccezionale.

La TV è dotata di un sistema operativo smart intuitivo che ti permette di accedere a un’ampia gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Sarai in grado di navigare facilmente tra i contenuti, controllare il tuo televisore con la voce e connetterti ad altri dispositivi compatibili per una completa esperienza multimediale.

La Smart TV LG QNED da 55” offre anche un audio coinvolgente e di qualità superiore. Con l’audio AI Sound Pro, potrai goderti un suono chiaro e bilanciato, che si adatta automaticamente al contenuto che stai guardando. Inoltre, grazie all’audio Dolby Atmos, avrai un’esperienza sonora tridimensionale, con effetti che sembrano provenire da ogni direzione.

La Smart TV LG QNED da 55” è un’opzione eccellente per chi cerca una qualità visiva straordinaria e funzionalità smart avanzate. Ad un prezzo incredibile di soli 699€, con uno sconto del 42% , questa è un’offerta che non puoi lasciarti scappare!

