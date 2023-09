Smart TV Hisense 4K: Il cinema a casa tua ad un PREZZO STRACCIATO

L’intrattenimento casalingo si è evoluto negli ultimi anni con l’arrivo delle Smart TV. Per questo motivo, ti segnalo che la Smart TV Hisense 4K è attualmente in offerta su eBay a soli 260,99€ grazie al coupon SETTEMBRE2023. Un’occasione da non perdere per portarsi a casa un gioiello della tecnologia a un prezzo così vantaggioso.

Smart TV Hisense 4K da 50 pollici

La Smart TV Hisense 4K non è solo un televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento. Con una diagonale di 50 pollici, offre immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione Ultra HD 4K. La tecnologia HDR e Dolby Vision garantiscono colori vivaci e contrasti profondi, rendendo ogni scena quasi tridimensionale. Ma non è tutto. Questo modello è dotato di Smart TV VIDAA, che ti permette di navigare su internet, guardare le tue serie preferite su Netflix o ascoltare musica su Spotify, tutto con un semplice click del telecomando.

La luminosità dello schermo raggiunge i 300 cd/m², garantendo una visione ottimale anche in ambienti luminosi. L’angolo di visualizzazione di 178° sia orizzontale che verticale assicura una visione perfetta da qualsiasi punto tu decida di guardare il tuo nuovo televisore. E con una frequenza di aggiornamento nativa di 60 Hz, le scene d’azione e i film ad alta velocità saranno fluidi e senza alcuna interruzione.

Inoltre, la presenza di sintonizzatori DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2 ti permette di ricevere tutti i canali televisivi, sia satellitari che terrestri, senza la necessità di ulteriori dispositivi esterni. E per chi ama la qualità del suono, il Hisense TV 4K è dotato di due altoparlanti con una potenza in uscita di 8 W e supporto audio DTS.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Un televisore di alta qualità, con tutte le funzionalità di cui hai bisogno, a un prezzo così vantaggioso è un’occasione da non perdere. Usa il coupon SETTEMBRE2023 e porta a casa la Smart TV Hisense TV 4K a soli 260,99€. Non aspettare, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.