Il trucco per far sembrare la tua TV economica di fascia alta: è incredibile

Chi ha una smart TV economica o di fascia media può farla rendere molto meglio già stasera, senza comprare soundbar, box esterni o accessori costosi. Il trucco è meno spettacolare di quanto sembri, ma funziona: mettere mano ad alcune impostazioni di fabbrica che i produttori lasciano attive per fare colpo nei negozi, per pubblicità o per semplice comodità commerciale.

Molti televisori, appena usciti dalla scatola, sono regolati per brillare sotto le luci di un centro commerciale, non per vedere bene un film alle 21.30 sul divano. Bastano pochi minuti nel menu, un cavo se c’è la possibilità di usarlo e un’app sul telefono per avvicinare l’esperienza a quella di un modello più curato.

Effetto soap opera: perché disattivare il motion smoothing

Il primo intervento è sul motion smoothing, quella funzione che molti notano subito, anche senza sapere come si chiami. Il film appare troppo fluido, quasi girato con una videocamera amatoriale. È il famoso effetto soap opera, prodotto da sistemi che inseriscono fotogrammi artificiali tra un’immagine e l’altra.

Ogni marchio li chiama a modo suo: Samsung Auto Motion Plus, LG TruMotion, Sony Motionflow e nomi simili sugli altri televisori. Il punto è semplice: la TV prova a rendere i movimenti più continui. Può avere senso con lo sport, molto meno con film e serie pensati per i 24 fotogrammi al secondo.

Il risultato, come spiegano spesso tecnici e appassionati nei forum di calibrazione, è una perdita del look cinematografico: volti troppo levigati, movimenti strani, scene d’azione che sembrano finte. Per sistemare la cosa basta entrare nelle impostazioni immagine e spegnere l’opzione, oppure scegliere Modalità Cinema, Movie Mode o Filmmaker Mode, se disponibile. Una modifica rapida. E spesso cambia tutto.

Streaming più stabile: quando il cavo Ethernet batte il Wi-Fi

Il secondo passaggio è meno elegante, ma molto pratico: collegare la TV al router con un cavo Ethernet invece di affidarsi sempre al Wi-Fi domestico. La rete senza fili è comoda, certo, ma non fa miracoli. Muri spessi, distanza dal modem, microonde, reti dei vicini e traffico nelle ore serali possono metterla in crisi.

E quando il segnale scende, piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+ abbassano da sole la qualità video. Da lì arrivano pixel, blocchi improvvisi, caricamenti e, a volte, audio fuori sincrono.

Anche se molte smart TV hanno porte Ethernet da 10/100 Mbps e non gigabit, per lo streaming in 4K di solito bastano connessioni stabili tra 15 e 25 Mbps, secondo le indicazioni delle principali piattaforme. La differenza, quindi, non sta solo nella velocità massima. Sta nella continuità.

Un cavo da pochi euro, nascosto dietro al mobile o fatto passare lungo il battiscopa, può far partire i contenuti più in fretta e ridurre quei blocchi che arrivano sempre nel momento peggiore.

Immagine più naturale: modalità Cinema, colori e luminosità da correggere

Molti televisori nuovi si accendono per la prima volta in modalità Vivida, Dinamica o Standard. Sono regolazioni pensate per far risaltare lo schermo in negozio, sotto luci forti e accanto a decine di altri pannelli.

In salotto, però, quella stessa immagine può diventare pesante: luminosità troppo alta, colori sparati, volti arancioni, neri grigi e contorni troppo marcati per colpa di una nitidezza artificiale. Chi guarda una serie la sera se ne accorge presto: dopo mezz’ora gli occhi cominciano a stancarsi.

Passare a Modalità Cinema, Filmmaker Mode o Movie Mode di solito rende i colori più caldi, abbassa il contrasto esagerato e disattiva parte dei filtri che alterano l’immagine, compresa la nitidezza eccessiva che crea aloni intorno agli oggetti.

Non serve essere tecnici con sonde e schermate di prova. Meglio partire dal profilo più naturale e poi regolare a mano retroilluminazione, contrasto e luminosità in base alla stanza. Di giorno un po’ più di luce. La sera meno. Sembra poco, ma la differenza si vede.

Privacy e comodità: bloccare l’ACR e usare lo smartphone come telecomando

C’è infine un aspetto meno evidente: la privacy della smart TV. Molti modelli hanno sistemi di Automatic Content Recognition, cioè ACR, capaci di riconoscere ciò che passa sullo schermo, anche quando arriva da decoder, console o dispositivi collegati via HDMI.

Questi dati possono essere usati per profili pubblicitari e annunci mirati, spesso nascosti dietro nomi poco chiari nei menu. Su alcuni TV Samsung si parla di servizi legati alle informazioni di visione, su LG compaiono voci come Live Plus o accordi sulla visualizzazione, Vizio usa formule come Viewing Data, mentre Roku fa riferimento all’uso delle informazioni dagli ingressi TV.

Disattivare queste opzioni non impedisce di guardare film o usare le app principali. In alcuni casi, può anche togliere di mezzo qualche processo in background.

Già che si è nelle impostazioni, conviene installare anche l’app ufficiale del produttore: Samsung SmartThings, LG ThinQ, Roku Mobile o Google TV, a seconda del modello. Con telefono e TV sulla stessa rete bastano pochi passaggi: tastiera completa per password e ricerche, comandi touch, scorciatoie e spesso anche comandi vocali.

Il telecomando resta lì, sul tavolino. Ma quando finisce tra i cuscini, almeno la serata non si blocca.