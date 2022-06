Smart TV da 43" con risoluzione 4K e tutte le app che vuoi, prezzo MINI

Hai bisogno di acquistare una nuova smart TV ma hai un budget ristretto? Non ti preoccupare, con le offerte su eBay hai ciò che ti serve a prezzo minimo. Ti suggerisco proprio questo modello a cui non manca niente e che di risoluzione ne ha da vendere.

43 pollici da utilizzare in qualunque ambiente della tua casa senza problemi e senza scendere a compromessi, si tratta di un prodotto Enkor e costa appena 229,90€, non aspettare che l’offerta finisca.

Le spedizioni? Completamente gratuite e soprattutto veloci quindi tutto guadagnato.

Smart TV: con un budget piccolo puoi avere comunque un modello ultima generazione

Non ha un marchio che sei solito vedere, ma la qualità c’è e non si fa attendere. Con un pannello LED da 43 pollici ti godi la televisione come hai sempre fatto senza scendere a compromessi. Infatti non solo supporta i più recenti canali HD, ma anche per il DVBT2 sei completamente coperto.

Con la sua risoluzione 4K Ultra HD puoi stare sicuro che i dettagli li percepisci a pieno in qualunque situazione. E poi come sistema operativo ha WebOS che non ti fa mancare proprio niente. Applicazioni? Hai tutte quelle fondamentali tra cui YouTube, Prime Video, Netflix e se ne manca qualcuno, lo store è pronto a venirti incontro.

Audio ottimo, 3 porte HDMI e 2 USB per collegare i dispositivi che più ami senza paura.

Ps: ha anche l’attacco VESA quindi se vuoi la puoi fissare liberamente alla parete con l’aiuto di un apposito sostegno.

Praticamente un ottimo affare e ti ripeto, su eBay ora è in promozione quindi anche un’ottima chance di risparmio. Ti serve una smart TV? Collegati ora sulla pagina ufficiale e pagala soltanto 229,00€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, non ti serve alcun abbonamento.