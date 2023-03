Smart TV: affari SHOCK con le Offerte di Primavera Amazon

C’è gioia nell’aria, vero? Sì assolutamente, ma c’è anche su Amazon, grazie alle offerte di Primavera. Il gigante di Seattle ha dato il via a pazzeschi sconti su una marea di prodotti del suo sconfinato catalogo, e non ci sono categorie escluse. In questo articolo voglio segnalarti quelle che sono le migliori promozioni sugli Smart TV, quelle che proprio non dovresti farti sfuggire per aggiudicarti un prodotto di qualità ad un prezzo decisamente più conveniente rispetto al solito. Ecco dunque una Top 5 selezionata per te. Pronto/a a farti conquistare?

Smart TV, la Top 5 delle Offerte di Primavera Amazon

Samsung Smart TV 43″ Serie AU7100 Crystal UHD 4K (-43%)

Perché acquistarlo:

Pannello LED 43″ 4K 60Hz

Design moderno, con cornici sottilissime

Tecnologia Dynamic Crystal Color e processore Crystal 4K per una qualità dell’immagine eccezionale

Tecnologia Motion Xcelerator Turbo per il gaming

Suono adattivo

Supporto di Alexa, Google Assistant e Bixby

Hisense 65″ QLED 4K (-20%)

Perché acquistarlo:

Pannello 65 pollici QLED 4K a 60Hz

Tecnologia Quantum Dot

Design slim con cornici quasi inesistenti, stand centrale

Sistema operativo VIDAA 5.0 con supporto a Alexa e Google Assistant

Audio 20W Dolby Atmos con supporto Bluetooth

Samsung 65″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD (-48%)

Perché acquistarlo:

Pannello da 65 pollici, risoluzione UHD 4K, tecnologia Neo QLED, frequenza d’aggiornamento 100Hz

Tecnologia Quantum Matrix

Processore Neo Quantum 4K

Quantum HDR

Dolby Atmos e OTS

Smart TV LG OLED evo Serie C2 48″ 4K (-44%)

Perché acquistarlo:

Pannello OLED 48″, risoluzione 4K, frequenza d’aggiornamento 120 Hz

Tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti

Processore α9 di quinta generazione con intelligenza artificiale

Design minimale con bordi sottili

Dolby Vision IQ con Precision Detail e Dolby Atmos

Sistema operativo webOS 22 e telecomando con puntatore

Sony BRAVIA KD-85X85K 85″ 4K Ultra HD (-42%)

Perché acquistarlo:

Pannello LCD 85 pollici, risoluzione 4K, frequenza d’aggiornamento 120Hz

Sistema operativo Google TV

Innovativo altoparlante X-Balanced con tecnologia Dolby Atmos

Piedistallo premium a due posizioni

