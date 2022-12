Smart TV da 50 pollici: 5 modelli TOP da regalare a Natale 2022

Nonostante manchi ormai pochissimo a Natale, sei ancora in tempo per acquistare un nuovo Smart TV da 50 pollici da piazzare in salotto. Oppure da regalare ad una persona cara, perché no. Anche per questa interessantissima Top 5 scegliamo Amazon come punto di riferimento, perché – gira e rigira – lo shop digitale del gigante di Seattle è quello che meglio riesce ad avvicinarsi ai desideri dei consumatori. E poi, come se fosse ogni giorno il Black Friday, gli sconti non mancano mai.

Non devo mica spiegarti quali porte sia in grado di spalancare uno Smart TV da 50″ (streaming, gaming, sport, intrattenimento…), quindi andiamo subito al dunque. Di seguito trovi 5 ottimi televisori smart che, per un motivo o per un altro, non dovresti farti sfuggire in vista del Natale.

Samsung Crystal UHD 4K 50″ Serie BU8570

Samsung TV Crystal UHD UE50BU8570UXZT: 50″, UHD 4K, LED, 50Hz, Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet.

Lo smart TV di Samsung regala colori vibranti, reali e immagini cristalline. Vanta uno spessore elegante e sottile (AirSlim) e sfrutta la tecnologia Motion Xcelerator, per una massima fluidità d’immagine. Il suo poi è ancora più dinamico con l’audio 3D surround basato sulla tecnologia Object Tracking Sound Lite.

Philips Smart TV LED UHD 4K

Philips 50PUS7607/12: 50″, UHD 4K, LED, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, LED, 60Hz, Wi-Fi, USB, Ethernet, Bluetooth.

Questo smart TV 4K è dotato della tecnologia Philips Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la qualità dell’immagine per offrire immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi, mentre il supporto HDR offre ogni volta un contrasto più elevato e un realismo straordinario. Ha uno schermo praticamente privo di cornice che si abbina a qualsiasi arredo, mentre i sottili pedini neri opachi danno l’impressione che lo schermo fluttui. È ottimo per il gaming, grazie alla modalità Auto Low Latency e al supporto HDMI con VRR.

Samsung Smart TV Neo QLED Serie QN90B

Samsung TV Neo QLED QE50QN90BATXZT: 50″, QLED, 4K, 100Hz, Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet.

Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, questo smart TV dispone di rivoluzionari mini LED per contrasti ultra nitidi in 4K. Il processore è il Neo Quantum 4K, per immagini ottimizzate grazie all’intelligenza artificiale. Inoltre, l’audio è favoloso: il suno tridimensionale diffuso dagli altoparlanti integrati si basa sulle tecnologie Dolby Atmos e OTS+.

LG Serie UQ75 2022

LG 50UQ75006LF: 50″, UHD 4K, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, LED, 60Hz.

Il cuore dello smart TV di LG è il nuovo processore α5 Gen 5, che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regola la luminosità in base all’ambiente e adatta il suono in base a ciò che viene riprodotto..

TCL QLED 4K con Fire TV

TCL 50CF630: 50″, QLED, UHD 4K, HDR 10+, Fire TV, 60Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos.

Grazie alla Fire TV integrata, potrai vivere un intrattenimento illimitato con migliaia di app e canali, inclusi Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri. Con la tecnologia Quantum Dot, questo TV TCL con Fire TV offre immagini dalle mille sfumature, riproducendo colori, dettagli e una profondità mai visti prima su nessun TV LED o OLED.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.