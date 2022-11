Non è scritto da nessuna parte che per l’acquisto di un televisore intelligente sia necessario investire chissà quale cifra astronomica. Anzi, grazie al Black Friday, si ha la possibilità di spendere davvero pochissimo, a patto però di accettare qualche compromesso. Ti segnalo ad esempio lo sconto del 33% sullo Smart TV Metz HD da 32″ con Android TV e sistema audio Dolby Digital. Quanto costa? Solo 134,99 euro, un prezzo mai visto per un prodotto di questa categoria.

Smart TV a 135 euro? Sì, grazie!

Metz è un marchio tedesco con alle spalle oltre 80 anni di esperienza, quindi si va assolutamente sul sicuro. Il suo Smart TV HD non è un campione della risoluzione, ma essendo il pannello da 32 pollici, non noterai chissà quanta differenza rispetto al Full HD.

Il design poi è davvero pazzesco: i bordi sono sottilissimi e le cornici dello schermo quasi non si vedono. È un look che ricorda quello di Smart TV premium ben più costose, come quelle a marchio Sony o Samsung. Insomma, con una spesa minima, si fa una grandissima figura.

Il prezzo è certamente il punto forte di questo televisore, che mette sul piatto anche Android TV. Si tratta del sistema operativo di Google pensato per gli Smart TV e ti consente di scaricare tantissime applicazioni, tra cui quelle per guardare film e serie televisive in streaming, come Netflix, Prime Video, NOW, DAZN e Disney+.

Grazie al Black Friday, spendi pochissimo e ti garantisci l’accesso all’intrattenimento via streaming. Meglio di così, non si può. Ma ti consiglio di fare in fretta, perché questo Smart TV di Metz sta andando a ruba (e ci mancherebbe, visto il prezzo!).